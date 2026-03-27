Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump odložil napade na iransko energetsko infrastrukturo

Washington/Teheran/Tel Aviv, 27. 03. 2026 08.39 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
M.V.
Ameriški bombnik B-1

Donald Trump je za 10 dni preložil napovedane napade na energetsko infrastrukturo Irana. Medtem je Izrael bombardiral središče Teherana, Iran pa je izvedel serijo napadov z droni na ameriško vojaško oporišče v Kuvajtu in dve drugi oporišči v Savdski Arabiji in Bahrajnu, kjer gostijo ameriške sile. Sirene so znova tulile tudi v Izraelu.

Izraelska vojska je sporočila, da je izvedla val napadov v središču Teherana. V izjavi so zapisali, da so izvedli obsežne napade na iransko infrastrukturo, dodali pa so tudi, da so zaznali izstrelitve iranskih raket in jih tudi prestregli.

Na drugi strani, kljub ameriških trditvam o uničenju skoraj vseh kapacitet, Iran nadaljuje z raketnimi napadi. Minulo noč so bila tarča vojaška oporišča v Kuvajtu, Savdski Arabiji in Bahrajnu. 

V napadu v Bahrajnu sta bila po navedbah Iranske revolucionarne garde poškodovana ameriški obrambni sistem Patriot v bližini letalske baze Isa in hangar za izvidniško letalo Poseidon. Na spletu se je razširil tudi posnetek poskusa prestrezanja lovca ameriške mornarice F/A-18 med izvajanjem napadov na jugu Irana. Protiletalska raketa, najverjetneje izstreljena iz prenosnega sistema za zračno obrambo (MANPAD), je eksplodirala v neposredni bližini letala, vendar je to nadaljevalo let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Droni naj bi po navedbah Irana uničili tudi ameriške rezervoarje za gorivo, hangar za drone MQ-9 Reaper in satelitsko komunikacijsko anteno v kuvajtski letalski bazi Ali Al Salem. Tretji napad so izvedli na letalsko oporišče Prince Sultan v Savdski Arabiji, je sporočila revolucionarna garda. Napadov ZDA ali katera koli od držav Perzijskega zaliva še niso potrdile.

ZDA bi lahko na Bližnji vzhod poslale več tisoč vojakov

ZDA razmišljajo o napotitvi do 10.000 dodatnih kopenskih vojakov na Bližnji vzhod, poroča Wall Street Journal, ki se sklicuje na ameriške obrambne uradnike. Pentagon naj bi Donaldu Trumpu ponudil več vojaških možnosti v regiji, čeprav ta trdi, da z Iranom potekajo "produktivni" mirovni pogovori - trditve, ki jih je Teheran hitro zavrnil.

V četrtek je Trump preložil napovedan napad na iransko infrastrukturo za 10 dni, do 6. aprila. Pred tem je grozil, da bo to storil, če Iran ne bo ponovno odprl Hormuške ožine. Iransko zaprtje ožine - ene ključnih svetovnih poti za prevoz nafte - je bil pomemben dejavnik pri dvigu cen energije od začetka konflikta.

Vojaški analitik Michael Clarke je za Sky News ocenil, da je šlo pri Trumpovih grožnjah za "blef". Obstaja več argumentov proti temu, je dejal, vključno s tem, da bi to sprožilo katastrofalno serijo napadov "oko za oko" s strani Iran, kar bi imelo velike gospodarske posledice. Predsednik Trump torej "išče izhod", saj se mu je "verjetno posvetilo, kaj bi tovrstna odločitev prinesla," je dodal Clarke. 

Iranski zunanji minister Abbas Aragči je generalnemu sekretarju ZN Antoniu Guterresu povedal, da je preprečevanje poti plovilom, povezanih s "sovražnikom in njihovimi zavezniki", skozi Hormuško ožino zakonita pravica Irana, poroča Reuters.

Medtem se je cena surove nafte Brent – svetovnega standarda – v četrtek znova dvignila nad 100 dolarjev za sod. V začetku tega tedna je padla pod trimestno številko, potem ko je Donald Trump govoril o možnosti morebitnega mirovnega sporazuma z Iranom – vendar se zdi, da je Teheranovo zanikanje takšnih pogovorov ceno ponovno dvignilo.

V četrtek je Izrael trdil, da je ubil poveljnika mornarice iranske revolucionarne garde Alirezo Tangsirija – ki naj bi bil ključni uradnik, ki je nadzoroval zaprtje ožine.

Protesti proti napadom ZDA in Izraela v Iranu
FOTO: AP

V Iranu še naprej enotni

V Teheranu so se protestniki v velikem številu znova zbrali na nočnem protiameriškem in protiizraelskem shodu. Nekateri so držali plakate z novim vrhovnim voditeljem Mojtabo Hamenejem v znak podpore iranskemu klerikalno-vojaškemu establišmentu.

Po poročanju Iran International, britanske proopozicijske radiotelevizije, podobni protesti potekajo vsako noč v večjih mestih in vključujejo oboroženo spremstvo.

Protesti proti ameriškim in izraelskim napadom potekajo že od začetka napadov, na njih pa so prisotni tudi številni nasprotniki in kritiki režima, ki nasprotujejo tuji intervenciji. 

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomaz Korosec
27. 03. 2026 09.39
Objavili so podatke, da PREDEN Trump, da neko izjavo ali akcijo v zvezi z Iranom, nekdo kupi ali proda OGROMNO nafte. Zaslužki gredo v 100.000.000,00 USD. Irak tudi noče v PetoDolar. Vojne so zaradi denarja, človekove pravice so samo maska.
Odgovori
0 0
hales
27. 03. 2026 09.39
Deček se je zaplezal in sedaj ne more z drevesa. Poskuša priti dol cel, brez prask in podpludb, kar pa je zelo težko. Mogoče mu je celo žal, da je sprožil vojno, samo priznal pa ne bo nikoli. Se mi pa zdi, da je na agendi vsakega predsednika ZDA zadnjih nekaj desetletij tudi točka: Napad na Iran. Vsi napadi so preventivni, ker Iran še ni napadel nobene države (razen teh raket na tuja ozemlja, ker nekaj mora storiti, da se pokaže, da je sistem živ).
Odgovori
0 0
borjac
27. 03. 2026 09.26
ZDA lahko napadajo ali pa ne , dejstvo je samo eno , IZRAEL vodi to vojno proti Iranu in ostalemu Arabskemu svetu- Libanonu , Palestincem ...... , Netanjahu samo izkorišča Ameriško vojaško moč v svoje namene , in ima ZDA za lol..eke , Židje napadejo kadar hočejo , včasih namerno napadejo takoj ko hočejo ZDA umiriti situacijo , zato da jih potegnejo v blato.
Odgovori
+3
3 0
Mir na svetu
27. 03. 2026 09.15
Dokler se EU ne zaveda,da sta dva človeka kriva za to da bo v prihodnosti trpelo oziroma prikrajšano normalno življenje na milijone ljudi,da ne govorim o smrtnih žrtvah do takrat je vse brez pomena. Načeloma nisem pesimist,vendar nam tokrat ne kaže nič dobrega. EU bi morala odločno od reagirati in ZDA in IZRAEL izključiti iz igre ter se skupno z vsemi članicami malimi in velikimi zoperstaviti. Samo vsi pa vemo,da je v ozadju vsaj 10 različnih interesov Trump,Natenjahov, FDLainove itd.....
Odgovori
+5
5 0
hales
27. 03. 2026 09.36
Kot da bi izključitev kaj pomagala.
Odgovori
0 0
HitraVeverca
27. 03. 2026 08.45
Fantje in dekleta, to da je odložil, je zelo slabo za celi svet, s tem nas hira in on se tega zaveda, namerno tone evropo v energetsko krizo. Slediti moramo Španiji in jasno povedati, da ne podpiramo vojne in da se nemudoma zaključi!
Odgovori
+8
8 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615