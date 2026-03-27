Trump odložil napade na iransko energetsko infrastrukturo

Izraelska vojska je sporočila, da je izvedla val napadov v središču Teherana. V izjavi so zapisali, da so izvedli obsežne napade na iransko infrastrukturo, dodali pa so tudi, da so zaznali izstrelitve iranskih raket in jih tudi prestregli. Na drugi strani, kljub ameriških trditvam o uničenju skoraj vseh kapacitet, Iran nadaljuje z raketnimi napadi. Minulo noč so bila tarča vojaška oporišča v Kuvajtu, Savdski Arabiji in Bahrajnu. V napadu v Bahrajnu sta bila po navedbah Iranske revolucionarne garde poškodovana ameriški obrambni sistem Patriot v bližini letalske baze Isa in hangar za izvidniško letalo Poseidon. Na spletu se je razširil tudi posnetek poskusa prestrezanja lovca ameriške mornarice F/A-18 med izvajanjem napadov na jugu Irana. Protiletalska raketa, najverjetneje izstreljena iz prenosnega sistema za zračno obrambo (MANPAD), je eksplodirala v neposredni bližini letala, vendar je to nadaljevalo let.

Droni naj bi po navedbah Irana uničili tudi ameriške rezervoarje za gorivo, hangar za drone MQ-9 Reaper in satelitsko komunikacijsko anteno v kuvajtski letalski bazi Ali Al Salem. Tretji napad so izvedli na letalsko oporišče Prince Sultan v Savdski Arabiji, je sporočila revolucionarna garda. Napadov ZDA ali katera koli od držav Perzijskega zaliva še niso potrdile.

ZDA bi lahko na Bližnji vzhod poslale več tisoč vojakov

ZDA razmišljajo o napotitvi do 10.000 dodatnih kopenskih vojakov na Bližnji vzhod, poroča Wall Street Journal, ki se sklicuje na ameriške obrambne uradnike. Pentagon naj bi Donaldu Trumpu ponudil več vojaških možnosti v regiji, čeprav ta trdi, da z Iranom potekajo "produktivni" mirovni pogovori - trditve, ki jih je Teheran hitro zavrnil. V četrtek je Trump preložil napovedan napad na iransko infrastrukturo za 10 dni, do 6. aprila. Pred tem je grozil, da bo to storil, če Iran ne bo ponovno odprl Hormuške ožine. Iransko zaprtje ožine - ene ključnih svetovnih poti za prevoz nafte - je bil pomemben dejavnik pri dvigu cen energije od začetka konflikta. Vojaški analitik Michael Clarke je za Sky News ocenil, da je šlo pri Trumpovih grožnjah za "blef". Obstaja več argumentov proti temu, je dejal, vključno s tem, da bi to sprožilo katastrofalno serijo napadov "oko za oko" s strani Iran, kar bi imelo velike gospodarske posledice. Predsednik Trump torej "išče izhod", saj se mu je "verjetno posvetilo, kaj bi tovrstna odločitev prinesla," je dodal Clarke. Iranski zunanji minister Abbas Aragči je generalnemu sekretarju ZN Antoniu Guterresu povedal, da je preprečevanje poti plovilom, povezanih s "sovražnikom in njihovimi zavezniki", skozi Hormuško ožino zakonita pravica Irana, poroča Reuters. Medtem se je cena surove nafte Brent – svetovnega standarda – v četrtek znova dvignila nad 100 dolarjev za sod. V začetku tega tedna je padla pod trimestno številko, potem ko je Donald Trump govoril o možnosti morebitnega mirovnega sporazuma z Iranom – vendar se zdi, da je Teheranovo zanikanje takšnih pogovorov ceno ponovno dvignilo. V četrtek je Izrael trdil, da je ubil poveljnika mornarice iranske revolucionarne garde Alirezo Tangsirija – ki naj bi bil ključni uradnik, ki je nadzoroval zaprtje ožine.

Protesti proti napadom ZDA in Izraela v Iranu FOTO: AP

V Iranu še naprej enotni