Trump odpovedal republikansko konvencijo na Floridi

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek novinarjem v Beli hiši sporočil, da trenutno "ni pravi čas"za konvencijo. Dodal je, da bo kljub odpovedi srečanja imel govor, a v drugačni obliki."Svet je zdaj drugačen in še nekaj časa bo," je poudaril Trump. Dodal je, da se mu ne zdi prav, da bi ogrozil več deset tisoč udeležencev konvencije ter da ne želi tvegati."Biti moramo previdni in biti moramo za zgled," je še dejal Trump, ki je v začetku pandemije nasprotoval ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa, češ da bo to slabo za gospodarstvo.