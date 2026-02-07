Trump odpravil dodatne carine na uvoz iz Indije

Trump je ob odpravi dodatnih carin dejal, da je Indija sprejele ukrepe za omejitev uvoza ruske nafte, poleg tega se je zavezala k nakupu energetskih produktov iz ZDA.

Indijska vlada sicer doslej ni uradno potrdila, da ustavljajo uvoz ruske nafte.

Ameriški predsednik se je v ponedeljek po telefonu pogovarjal z indijskim premierjem Narendro Modijem, po pogovoru pa je dejal, da se je Modi strinjal, da ne bodo več kupovali ruske nafte ter da bodo povečali uvoz ameriške. Hkrati je sporočil, da carine na indijsko blago znižuje s 25 na 18 odstotkov.

Trump je ob uvedbi carin dejal, da želi s tem ukrepom zmanjšati prihodke ruskih oblasti od izvoza nafte, s katerimi financirajo vojno v Ukrajini.