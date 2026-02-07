Naslovnica
Tujina

Trump odpravil dodatne carine na uvoz iz Indije

Washington, 07. 02. 2026 08.46 pred 32 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je ukinil dodatne carine na blago iz Indije, ki jih je avgusta uvedel zaradi indijskega uvoza nafte iz Rusije. Izvršni ukaz o odpravi carin začne veljati danes.

Trump je ob odpravi dodatnih carin dejal, da je Indija sprejele ukrepe za omejitev uvoza ruske nafte, poleg tega se je zavezala k nakupu energetskih produktov iz ZDA.

Indijska vlada sicer doslej ni uradno potrdila, da ustavljajo uvoz ruske nafte.

Ameriški predsednik se je v ponedeljek po telefonu pogovarjal z indijskim premierjem Narendro Modijem, po pogovoru pa je dejal, da se je Modi strinjal, da ne bodo več kupovali ruske nafte ter da bodo povečali uvoz ameriške. Hkrati je sporočil, da carine na indijsko blago znižuje s 25 na 18 odstotkov.

Trump je ob uvedbi carin dejal, da želi s tem ukrepom zmanjšati prihodke ruskih oblasti od izvoza nafte, s katerimi financirajo vojno v Ukrajini.

trump carine

Slavko BabIč
07. 02. 2026 09.20
he,he, enkrat gor enkrat dol, pa spet gor, pa dol! totalni znaki neprištevnosti!
bibaleze
