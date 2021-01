Trump odpravlja prepoved potovanj v ZDA, Biden bo odlok blokiral

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek podpisal ukaz, da se odpravi prepoved potovanj v ZDA za državljane EU, Brazilije in Velike Britanije, ki jo je marca lani sam uvedel zaradi pandemije covida-19, vendar pa novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Bidente prepovedi ne namerava odpraviti.

Trump je odpravil prepoved potovanj, ki naj bi 26. januarja začela veljati pod pogojem, da bodo potniki pred vstopom na letalo za ZDA imeli ne več kot tri dni star negativni test na koronavirus. Prepoved potovanj je Trump uvedel lansko pomlad zaradi pandemije covida-19, in sicer za državljane EU in Brazilije, ki nimajo dovoljenja za delo in bivanje v ZDA. Ustavili so se praktično vsi turistični in poslovni obiski.

Razlog za nenadno in nepričakovano Trumpovo odločitev o odpravi prepovedi tik pred iztekom njegovega mandata ni znan, saj se novi koronavirus še naprej širi po vsem svetu. So pa v Beli hiši zadnje dni potekali pogovori s predstavniki več letalskih družb, ki od vlade zahtevajo, da se uvede protokole o testiranju potnikov in da se čim prej odpravi prepoved potovanj.