Trump 'odprl pipe', strokovnjaki svarijo: ukrep je povsem zgrešen

Donald Trump je že lani v času predsedniške kampanje in kasneje po zmagi na volitvah za požare na jugu Kalifornije krivil demokratske politike na čelu z guvernerjem Gavinom Newsomom, češ da ne spustijo vode na jug zaradi skrbi za ribe. Med nedavnim obiskom v Kaliforniji je to ponovil in napovedal, da bo "odprl pipe".

To je tudi storil in se minuli konec tedna s tem pohvalil v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social, kjer je zapisal, da bodo kmetje v Kaliforniji sedaj imeli vodo, prav tako tudi Los Angeles. Sprva je nameraval sprostiti okoli 18 milijonov kubičnih metrov vode, vendar pa so jih do nedelje sprostili le okrog osem milijonov, poroča CNN.

Strokovnjaki opozarjajo, da je ta ukrep povsem zgrešen, ker so vodo sprostili v času mokre zimske sezone in je zaradi tega ne bo dovolj, ko pride poletno sušno obdobje, prav tako pa po njihovih napovedih voda sploh ne bo dosegla Los Angelesa.

Vodo v dveh rezervoarjih so imeli v rezervi za poletno sušno sezono, zaradi Trumpovega ukrepa pa bi lahko bilo v času poletnih mesecev ogroženo kmetijstvo.

Za dobavo vode iz severne v južno Kalifornijo skrbijo pristojne službe v zvezni državi, katere največje mesto Los Angeles se z vodo deloma oskrbuje iz državnih rezervoarjev, deloma pa iz reke Kolorado. Vendar pa so vodni viri mesta povsem ločeni od vodnega sistema, iz katerega so sprostili večje količine vode. Ta se izliva v dolino v osrednjem delu Kalifornije, kjer je veliko kmetijstva.

Direktorica kalifornijskega oddelka za vodne vire Karla Nemeth je novinarjem povedala, da se vojska pri svojem ukrepu ni usklajevala z državnimi in lokalnimi uradniki. Rezervoarja, iz katerih so spustili vodo, sta sicer pod upravo zvezne vlade, vendar pa se je ta doslej pri takšnih ukrepih vedno usklajevala tako z državnimi kot lokalnimi oblastmi.