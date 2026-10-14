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Trump odstavil nekdanjo zaročenko svojega sina: zahtevala 100.000 dolarjev?

Atene, 14. 10. 2026 07.19 pred 57 minutami 4 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Donald Trump je Kimberly Guilfoyle imenoval za ameriško veleposlanico v Grčiji.

Bela hiša je po vrsti očitkov o domnevnih nepravilnostih zahtevala odstop ameriške veleposlanice v Grčiji Kimberly Guilfoyle, nekdanje zaročenke Donalda Trumpa mlajšega. Veleposlanica naj bi pred potrditvijo na položaj od donatorja zahtevala 100.000 dolarjev v zameno za dostop do predstavnikov Trumpove administracije, med opravljanjem diplomatske funkcije pa naj bi sprejemala razkošna darila in v uradne sestanke vključevala lobista grškega podjetja. Guilfoyle vse očitke zavrača in napoveduje, da bo branila svoje ime in ugled. Ameriški predsednik Donald Trump je njeno razrešitev pojasnil z besedami, da mu ni bilo všeč, kar je prebral o njej.

Kimberly Guilfoyle, ena vidnejših predstavnic gibanja MAGA in dolgoletna zaveznica ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je po dobrem letu dni ostala brez položaja ameriške veleposlanice v Grčiji.

Njeno razrešitev je v torek na svoji prvi novinarski konferenci potrdila nova tiskovna predstavnica Bele hiše Katie Zacharia.

"Veleposlanico Guilfoyle smo prosili za odstop. Bila je dragocena članica naše ekipe in želimo ji veliko sreče," je sporočila.

Pozneje istega dne je Bela hiša prejela tudi njeno uradno odstopno izjavo, je za CNN potrdil predstavnik administracije.

Odločitev je sledila več medijskim razkritjem o domnevnih finančnih in etičnih nepravilnostih, povezanih z njenim delovanjem pred imenovanjem in med opravljanjem diplomatske funkcije.

Trump je ob pojasnjevanju odločitve dejal: "Ni mi bilo všeč, kar sem prebral." Dodal je, da se z Guilfoyle o zadevi ni osebno pogovoril.

Kimberly Guilfoyle
Kimberly Guilfoyle
FOTO: AP

Zahtevala naj bi 100.000 dolarjev za dostop do Trumpove administracije

V središču očitkov je domnevna zahteva po nakazilu 100.000 dolarjev oziroma približno 86.000 evrov, ki naj bi jo Guilfoyle naslovila na nekdanjega Trumpovega donatorja Erica Detersa.

Ta je za CNN povedal, da ga je Guilfoyle nekaj dni pred potrditvijo njenega veleposlaniškega imenovanja v ameriškem senatu prek sporočila prosila, naj ji nakaže denar za poplačilo računa kreditne kartice American Express. V zameno naj bi mu obljubila svojo popolno podporo znotraj Trumpove administracije.

Po Detersovih besedah naj bi mu sporočila, da bo njegova zvesta zaveznica, če ji pomaga poravnati dolg. "Nobenega dvoma ni, da je šlo za uslugo v zameno za uslugo," je Deters povedal voditelju CNN Jaku Tapperju.

Denarja ji sicer ni nakazal, saj po lastnih besedah takrat ni imel dovolj razpoložljivih sredstev. Odvetniki Guilfoyle njegove navedbe odločno zavračajo.

Trdijo, da je Deters njihovi stranki dolgoval denar za že opravljene govorniške nastope in svetovalne storitve, zato naj bi zgolj poskušala izterjati obstoječe terjatve.

"Ko se je gospa Guilfoyle pripravljala na odhod iz zasebnega življenja v javno službo, je storila to, kar bi storil vsak strokovnjak, in poskušala urediti odprte terjatve. Zahtevati plačilo za že opravljeno delo ni korupcija. Prav nasprotno," so zapisali njeni odvetniki.

Razkošna darila in lobist na uradnih sestankih

Očitki proti nekdanji veleposlanici se ne nanašajo zgolj na domnevno zahtevo po denarju. Po poročanju ameriških medijev naj bi med opravljanjem diplomatske funkcije sprejemala razkošna darila, pojavljajo pa se tudi vprašanja o njenih potovanjih in stikih s predstavniki zasebnih podjetij.

Posebej odmevne so navedbe, da naj bi na uradne sestanke pripeljala lobista grškega gradbenega podjetja.

Časnik Wall Street Journal je pred tem poročal tudi o njenem domnevnem promoviranju grškega energetskega podjetja pri sklepanju regionalnih energetskih poslov.

Odvetniki Guilfoyle vztrajajo, da je spoštovala zvezna pravila glede sprejemanja daril in poročanja o njih. Prav tako trdijo, da so bile medijske navedbe o njenih potovanjih zavajajoče.

Marco Rubio
Marco Rubio
FOTO: AP

Rubio naj bi si želel njenega odhoda

Po navedbah virov CNN je bila ameriška administracija zaradi poročanja o domnevnih nepravilnostih vse bolj nezadovoljna z veleposlanico.

Guilfoyle naj bi medtem poskušala pridobiti podporo vplivnih posameznikov v Trumpovi administraciji in preprečiti razrešitev.

Še konec tedna naj bi nekaterim zaveznikom zatrjevala, da ne namerava odstopiti in da so ji zagotovili, da ne bo odpuščena. Toda njena prizadevanja niso umirila razmer. Po navedbah virov je bil med tistimi, ki so si posebej želeli njenega odhoda, ameriški državni sekretar Marco Rubio.

Ta je bil ravno na obisku v Grčiji, ko so v javnost prišla prva poročila o domnevnem dogovarjanju za denar v zameno za politični dostop.

Trump: Ni bila članica moje družine

Kimberly Guilfoyle je bila pred imenovanjem za veleposlanico več let tesno povezana s Trumpovo družino. Štiri leta je bila zaročena s predsednikovim najstarejšim sinom Donaldom Trumpom mlajšim, s katerim sta se pozneje razšla.

Po razhodu jo je Trump imenoval za ameriško veleposlanico v Grčiji, položaj pa je prevzela septembra 2025.

Ob njeni razrešitvi je predsednik poskušal zmanjšati pomen nekdanjih družinskih vezi. Poudaril je, da Guilfoyle ni bila članica njegove družine in da je z njegovim sinom hodila že pred časom.

Demokrati zahtevajo preiskavo

Razkritja o domnevnem ravnanju veleposlanice so sprožila odzive tudi v ameriškem kongresu. Demokratski kongresnik Gregory Meeks, najvišji predstavnik demokratov v odboru predstavniškega doma za zunanje zadeve, je zahteval, da Guilfoyle stopi pred odbor in pojasni očitke.

Po njegovih besedah je treba ugotoviti, ali je denar zahtevala tudi od drugih posameznikov.

Po objavi njenega odstopa so demokrati v odboru poudarili, da odhod s položaja ne pomeni tudi konca odgovornosti.

Guilfoyle so obtožili, da je položaj v Trumpovi administraciji izkoriščala za osebno bogatenje, medtem ko se ameriške družine spopadajo z visokimi življenjskimi stroški.

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KOMENTARJI3

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Observatore kita
14. 10. 2026 08.39
Pri nas nikoli niso odstavljeni ali odstopijo
Odgovori
0 0
jafalical
14. 10. 2026 08.30
Se ena od teh takih,ki je izkoristila vse mozne,ze zaradi svoje moci,samo da " iztrzi" najvec zase in samo izkljucno zase.Zdaj,ko se je s tako nadutostjo,mocjo,...se bolj povzpela,bo verjetno zlobirala se boljso sluzbo;)
Odgovori
+1
1 0
anjerd
14. 10. 2026 08.21
Nam pa je všeč, kar pišejo o njem?
Odgovori
0 0
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