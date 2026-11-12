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Trump odstavil Vancea od pogajanj z Iranom: 'Ne potrebujemo dogovora'

Washington, 12. 11. 2026 20.02 pred 16 minutami 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je podpredsednika J. D. Vancea umaknil iz morebitnih obnovljenih mirovnih pogajanj z Iranom. Namesto tega mu je naročil, naj se v celoti posveti preiskovanju domnevne korupcije in kriminala v mestih in zveznih državah pod vodstvom demokratov.

JD Vance je v zadnjem času znova poskušal vzpostaviti diplomatske stike s Teheranom. Iranskemu visokemu političnemu in vojaškemu predstavniku Mohsenu Rezaeiju je prek katarskih posrednikov poslal pismo s predlogom za čimprejšnje nadaljevanje celovitih mirovnih pogajanj. Ponudil je tudi, da bi ameriško delegacijo vodil sam. Donald Trump je danes sporočil, da ta prizadevanja končuje, poroča The New York Times. Na družbenih omrežjih je zapisal, da je Vanceu naročil, naj vso pozornost nameni domnevni množični korupciji in kriminalu v mestih in zveznih državah pod demokratskim vodstvom.

"Ne potrebujemo dogovora z Iranom," je na družbenih omrežjih še zapisal predsednik. "Ti dnevi so že zdavnaj minili."

JD Vance
JD Vance
FOTO: AP

Vance je že prej zasebno nasprotoval začetku vojne z Iranom, aprila pa je v Pakistanu vodil večurno srečanje z iranskimi predstavniki, ki se je končalo brez dogovora. Po nedavnem porazu republikancev na vmesnih volitvah je vojno neposredno označil za razlog volilnega neuspeha stranke. Ocenil je, da so republikanci izgubili zaradi vojne. "Če želite trditi, da se je splačalo izgubiti senat za naslednjih šest let, potem to storite," je izzval zagovornike vojne. Trump je pozneje dejal, da ga Vanceove izjave niso razburile, čeprav številnim niso bile všeč.

Predsednikova zadnja odločitev dodatno zapleta že tako nejasno ameriško strategijo do Irana. Rzamišljal naj bi  o ponovni okrepitvi vojaških napadov, umiku ameriških sil in prepuščanju reševanja konflikta arabskim zaveznicam ali o ohranitvi sedanjega stanja. Obrambni minister Pete Hegseth in poveljnik združenega poveljstva ameriških oboroženih sil Dan Caine sta mu predstavila več možnosti za nadaljevanje vojaških operacij. Trump je medtem v nedavnem intervjuju nakazal, da ga iranske jedrske zmogljivosti, ki jih je sprva navajal kot razlog za začetek vojne, ne skrbijo več toliko.

Pogajnja Irana in ZDA
Pogajnja Irana in ZDA
FOTO: AP

Kljub zmanjšanju obsega spopadov napetosti v regiji ostajajo. Iran še naprej ovira promet skozi Hormuško ožino, ZDA pa so vzpostavile pomorsko blokado iranskega izvoza nafte ter z vojaškimi spremljevalnimi plovili skušajo zagotoviti prehod drugih tankerjev. Iran je pred približno dvema tednoma sporočil, da je pripravljen ožino v celoti odpreti v dveh dneh, če ZDA izpolnijo njegove zahteve, piše The New York Times.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je po porazu republikancev na volitvah ocenil, da so ameriški volivci že sprejeli svojo odločitev, zdaj pa je na potezi Bela hiša. Ob tem je ponovil ponudbo za odprtje ožine, ki pa jo pogojuje s koncem vojne na vseh frontah in izpolnitvijo drugih iranskih zahtev. V nasprotnem primeru je zagrozil z nadaljevanjem spopadov.

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Donald Trump JD Vance Iran ZDA

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