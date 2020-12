Trump ogroža potrditev drugega paketa pomoči in nadaljuje s pomilostitvami

Ameriški predsednik Donald Trump je namesto podpisa zakona o pomoči gospodarstvu in posameznikom zaradi pandemije novega koronavirusa, ki ga je v ponedeljek potrdil kongres, v torek zvečer tvitnil, da 600 dolarjev (490 evrov) pomoči posameznikom ni dovolj in zahteva 2000 dolarjev, kar je nekaj več kot 1600 evrov. Izrekel je tudi pomilostitev za zločine na zvezni ravni 15 osebam in znižal kazni petim.

Kongres je v ponedeljek potrdil 892 milijard dolarjev vreden stimulacijski zakon, ki med drugim daje brezposelnim dodatnih 300 dolarjev podpore za 11 tednov, vsakemu polnoletnemu Američani, ki zasluži manj kot 75.000 dolarjev na leto, pa ček za 600 dolarjev. Trump meni, da je to smešno nizka vsota, in zahteva 2000 dolarjev, kar je sicer zahteval že nekaj tednov. Za nizek znesek so krivi njegovi republikanci, ki so bili sploh proti kakršnimkoli plačilom, demokrate pa bi morala Trumpova zahteva razveseliti skupaj z Američani, ki upajo na več. Problem je sicer v tem, da je bil stimulacijski zakon sprejet v paketu z zakoni o proračunski porabi, in če Trump zadeve ne podpiše bo 28. decembra, bo prišlo do zaprtja vlade.

icon-expand Donald Trump meni, da 600 dolarjev pomoči posameznikom ni dovolj in zahteva 2000 dolarjev. FOTO: AP

Republikanci in demokrati so se o zakonu pogajali več mesecev in malce presenetili s kompromisnim dogovorom, s katerim ni nobena stran povsem zadovoljna. Trump lahko vse to z eno potezo poruši, če se odloči, da zakona, ki ga je označil za sramoto, ne bo podpisal. V zakonu je še veliko stvari, ki mu niso všeč, kot na primer milijarde dolarjev za pomoč tujini v boju proti koronavirusu ter sredstva za muzeje in kulturne ustanove.

"Pozivam kongres, naj se nemudoma znebi potratnih in nepotrebnih zadev v zakonu in mi pošlje ustrezen zakon, sicer bo morala za pomoč zaradi koronavirusa poskrbeti naslednja vlada. In ta naslednja vlada bom morda jaz," je tvitnil Trump, ki še vedno ne priznava poraza na volitvah proti demokratu Josephu Bidnu. Predvsem kongresni republikanci so precej osupli, saj bela hiša ni z ničimer nakazala, da se bo kaj takega zgodilo. Vsi so pričakovali, da bo Trump zakon enostavno podpisal. Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi pa je sporočila, da ji republikanci niso nikoli povedali, koliko denarja za posameznike želi Trump in je pripravljena znova glasovati o popravljenem predlogu z višjo vsoto pomoči za posameznike. O drugih težavah, ki jih ima Trump s 5500 strani dolgim zakonom, pa ni govorila. Trump v torek pomilostil 15 oseb in znižal kazni petim Trump je pomilostil nekdanjega zunanjepolitičnega svetovalca svoje kampanje leta 2016 Georgea Papadopoulosa, ki je leta 2017 priznal laganje agentom FBI glede stikov z Rusi. Po priznanju je bil sicer obsojen le na 14 dni zapora. Iz ruske zgodbe je Trump pomilostil tudi Nizozemca Alexa van der Zwaana, ki je poročen s hčerko ruskega milijarderja Germana Khana. Nizozemec je bil obsojen na 30 dni zapora in 20.000 dolarjev denarne kazni zaradi laganja o stikih z osebami iz Trumpove kampanje. "Pomilostitve popravljajo krivice, ki jih je Muellerjeva ekipa povzročila velikemu številu ljudi," je izjavila tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany. Mislila je na preiskavo posebnega tožilca Roberta Muellerja, ki je potrdila rusko vpletanje v Trumpovo korist, ne pa tudi sodelovanja Trumpove kampanje z Rusi.

Pomilostil je tudi nekdanjega kongresnika iz Kalifornije Duncana Hunterja, ki je denar iz sredstev za kampanjo porabljal za lastno korist, ter nekdanjega newyorškega kongresnika Chrisa Collinsa, ki je leta 2016 kot prvi kongresnik podprl Trumpovo kampanjo. Collins je sinu posredoval prepovedano notranjo informacijo o farmacevtskemu podjetju in potem med preiskavo o tem lagal. Nekdanji teksaški kongresnik Steve Stockman je poneverjal dobrodelna sredstva in je bil obsojen na deset let zapora, od česar je odsedel več kot dve leti. Še vedno mora vrniti milijon dolarjev nakradenega. Trump je bil doslej v primerjavi s predhodniki zelo skop s pomilostitvami, vendar ima še čas do 20. januarja, ko bo moral sestopiti z oblasti. Pred torkom je pomilostil le 28 oseb in znižal kazni 16 osebam. George Bush starejši je ob koncu svojega edinega mandata pomilostil skupaj 74 oseb, Bill Clinton je pomilostil 140 ljudi, George Bush mlajši 189, Barack Obama pa 212, pri čemer je znižal kazni skupaj kar 1700 osebam. Trump je v torek pomilostil med drugim še finančnega prevaranta Michaela Milkena, medijskega magnata Conrada Blacka, nekdanjega svetovalca podpredsednika ZDA Dicka Cheneyja Lewisa Scooterja Libbyja, konservativnega intelektualca Dinesha D'Souzo, ki je poneverjal sredstva za politično kampanjo, nekdanjega policijskega komisarja New Yorka Bernarda Kerika, ki je utajil davke, ter nekdanjega šerifa v Arizoni Joeja Arpaija, ki je bil obsojen zaradi zaničevanja sodišča. Pred tem je doslej pomilostil svojega nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna in znižal kazen republikanskemu svetovalcu Rogerju Stonu kot tudi nekdanjemu guvernerju Illinoisa Rodu Blagojevichu.

Avgusta je po posredovanju televizijske zvezde Kim Kardashian pomilostil Alice Marie Johnson, ki je bila obsojena zaradi preprodaje mamil. Zdaj pa je znižal kazen še Chrystal Munoz, ki je bila v zaporu skupaj z Johnsonovo po obsodbi zaradi preprodaje marihuane. Posmrtno je pomilostil temnopoltega boksarja Jacka Johnsona, ki je bil na začetku 20. stoletja obsojen, ker je potoval preko državnih meja v spremstvu bele ženske. Pomilostil je tudi borko za volilne pravice žensk Susan B. Anthony.