Trump opozoril, Hamas se je zdaj pripravljen pogajati

"Gibanje Hamas pozdravlja vsako pobudo, ki podpira prizadevanja za končanje agresije proti našemu ljudstvu, in potrjuje pripravljenost, da se takoj usede za pogajalsko mizo, da bi razpravljalo o izpustitvi vseh zapornikov," je sporočila skupina in pojasnila, da je "prejela nekaj idej ameriške strani za sklenitev premirja".

V zameno zahteva jasno izjavo o koncu vojne, popoln umik izraelskih sil iz Gaze in "oblikovanje odbora neodvisnih Palestincev" za upravljanje z enklavo, ki bi začel delovati takoj, poročajo tuje tiskovne agencije.