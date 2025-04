Trump opravil kognitivni test: 'Na vsa vprašanja sem odgovoril pravilno'

Trump je januarja pri 78 letih prisegel za drugi mandat kot najstarejši predsednik v zgodovini ZDA. V petek je v vojaški bolnišnici Walter Reed prestal prvi redni zdravniški pregled v drugem mandatu.

"Tam sem bil dolgo časa. Mislim, da mi je šlo zelo dobro," je Trump razlagal novinarjem na krovu Air Force One na poti na Florido.

"Na splošno se mi je zdelo, da sem v zelo dobri formi. Dobro srce, dobra duša, zelo dobra duša," je dejal. Omenil je tudi, da je opravil kognitivni test. "Ne vem, kaj naj vam rečem, razen tega, da sem pravilno odgovoril na vsako vprašanje," je povedal Trump.

Ob tem je priznal, da so mu zdravniki dali nekaj nasvetov o spremembah življenjskega sloga, ki bi lahko izboljšale njegovo zdravje, vendar ni razkril podrobnosti. V času prvega mandata so sicer zdravniki iz Bele hiše redno poročali, da je predsednik izvrstnega zdravja. Nekdanji zdravnik Bele hiše Ronny Jackson je dejal, da je Trump odličnega zdravja in se pošalil, da bi lahko živel 200 let, če bi se bolj zdravo prehranjeval.

Trump je novinarjem prav tako povedal, da bo poročilo o zdravniškem pregledu najverjetneje objavljeno v nedeljo.