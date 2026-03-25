Tujina

Trump optimističen glede dogovora z Iranom, v regijo prihajajo ameriški vojaki

Washington/Teheran, 25. 03. 2026 06.32 pred 8 minutami 3 min branja

Avtor:
N.V.
Ameriška vojska

Ameriški predsednik Donald Trump je optimističen glede dogovora s Teheranom, pogajanja pa po njegovih besedah vodijo podpredsednik JD Vance, državni sekretar Marco Rubio ter drugi. Tudi Iran je potrdil, da je prišlo do nekakšnih "stikov" med državama. Medtem pa naj bi ZDA v prihodnjih dneh napotile približno 1000 ameriških vojakov na Bližnji vzhod. Demokratski senatorji so ponovno predlagali resolucijo, ki bi predsedniku ZDA prepovedala nadaljevanje vojne proti Iranu brez odobritve kongresa, vendar je tudi ta propadla podobno kot prejšnje.

Iran je potrdil, da se državi pogovarjata, vendar so Trumpu sporočili, da se ne želijo pogovarjati s posebnima odposlancema Steveom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem, temveč želijo podpredsednika.

Tiskovni predstavnik iranske vojske se je sicer malce posmehoval ameriškim poskusom o prekinitvi ognja, sprožil pa je tudi vprašanja, ali ima načrt, ki ga je predlagal Washington, sploh kakšno možnost za uspeh.

Napad na Teheran
Napad na Teheran
FOTO: AP

"So vaši notranji spori dosegli točko, ko se pogajate sami s sabo?" je dejal Ebrahim Zolfaghari, tiskovni predstavnik osrednjega poveljstva Khatam al-Anbiya, ki vodi iransko vojsko in Iransko revolucionarno gardo. "Naša prva in zadnja beseda je od prvega dne enaka in takšna bo tudi ostala: nekdo, kot smo mi, ne bo nikoli sprejemal kompromisov z nekom, kot ste vi. Ne zdaj, ne nikoli."

Načrt, ki je sestavljen iz 15 točk, je bil Iranu posredovan s pomočjo posrednikov iz Pakistana, kjer so ponudili tudi gostiteljstvo za obnovljena pogajanja med Washingtonom in Teheranom, poroča AP News. Nad načrtom in sploh poskusom o prekinitvi ognja naj bi bili zelo presenečeni v Izraelu.

Preberi še Trump: Pogajanja z Iranom trenutno potekajo

Ameriški vojaki na poti v regijo

Ameriška vojska se pripravlja, da bo v prihodnjih dneh na Bližnji vzhod napotila najmanj 1000 vojakov iz 82. zračne divizije, so povedale tri osebe, seznanjene z načrti za AP News.

Enota velja za sile za nujni odziv ameriške vojske in jo je običajno mogoče napotiti v zelo kratkem času. Po navedbah virov, ki so pod pogojem anonimnosti govorili o občutljivih vojaških načrtih in zasebnih pogovorih, bo sestava sil vključevala bataljon 1. brigadne bojne skupine ter generalmajorja Brandona Tegtmeierja, poveljnika divizije, in divizijski štab.

Ameriška vojska v Iraku
Ameriška vojska v Iraku
FOTO: AP

To je najnovejša okrepitev ameriških sil v okviru vojaških aktivnosti, povezanih z Iranom, potem ko so ameriški uradniki nedavno sporočili, da se bo v regijo napotilo na tisoče marincev na krovu več ladij mornarice.

Medtem ko so enote marincev usposobljene za naloge, kot so podpora ameriškim veleposlaništvom, evakuacija civilistov in pomoč ob nesrečah, so vojaki 82. zračno-desantne divizije, ki ima sedež v oporišču Fort Bragg v Severni Karolini, usposobljeni za padalske desante na sovražno ali sporno ozemlje z namenom zavzetja ključnih območij in letališč.

Pentagon medtem prav tako napotuje dve enoti marincev, kar bo v regijo privedlo približno 5000 marincev in na tisoče mornarjev. Ti koraki naj bi bili del Trumpove strategije, da si zagotovi "maksimalno fleksibilnost" glede svojih naslednjih potez, je dodal vir.

Ameriški senat ni uspel končati vojne v Iranu

Za resolucijo je glasovalo 46 demokratov in republikanec Rand Paul, proti njej pa 52 republikancev in demokrat John Fetterman. "Ta vojna je povsem nesmiselna," je pred glasovanjem izjavil demokrat Chris Murphy, poroča televizija ABC.

V tej vojni je doslej umrlo 13 ameriških vojakov, 290 pa jih je bilo ranjenih, je v torek povedal tiskovni predstavnik ameriškega južnega poveljstva Tim Hawkins. Od 290 ranjenih se jih je doslej na dolžnost vrnilo že 255.

iran zda pogovori vojna vojska

bibaleze
Portal
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
To so zanimivosti o dojenčkih, rojenih spomladi
To so zanimivosti o dojenčkih, rojenih spomladi
Ime, ki ga je za svojo hčerko izbral znan hrvaški pevec
Ime, ki ga je za svojo hčerko izbral znan hrvaški pevec
Mama šestih otrok: največja sreča je v teh majhnih trenutkih
Mama šestih otrok: največja sreča je v teh majhnih trenutkih
zadovoljna
Portal
Umrla najstarejša manekenka na svetu
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Mlečni toniki: novi must-have za popoln videz steklene kože
Mlečni toniki: novi must-have za popoln videz steklene kože
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
vizita
Portal
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Kako preživeti praznike brez prebavnih težav
Kako preživeti praznike brez prebavnih težav
Sindrom zlomljenega srca: ko stres prizadene srce
Sindrom zlomljenega srca: ko stres prizadene srce
cekin
Portal
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
moskisvet
Portal
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
dominvrt
Portal
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
okusno
Portal
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
voyo
Portal
Rocky 1
Kmetija
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
