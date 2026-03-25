Trump optimističen glede dogovora z Iranom, v regijo prihajajo ameriški vojaki

Iran je potrdil, da se državi pogovarjata, vendar so Trumpu sporočili, da se ne želijo pogovarjati s posebnima odposlancema Steveom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem, temveč želijo podpredsednika. Tiskovni predstavnik iranske vojske se je sicer malce posmehoval ameriškim poskusom o prekinitvi ognja, sprožil pa je tudi vprašanja, ali ima načrt, ki ga je predlagal Washington, sploh kakšno možnost za uspeh.

"So vaši notranji spori dosegli točko, ko se pogajate sami s sabo?" je dejal Ebrahim Zolfaghari, tiskovni predstavnik osrednjega poveljstva Khatam al-Anbiya, ki vodi iransko vojsko in Iransko revolucionarno gardo. "Naša prva in zadnja beseda je od prvega dne enaka in takšna bo tudi ostala: nekdo, kot smo mi, ne bo nikoli sprejemal kompromisov z nekom, kot ste vi. Ne zdaj, ne nikoli." Načrt, ki je sestavljen iz 15 točk, je bil Iranu posredovan s pomočjo posrednikov iz Pakistana, kjer so ponudili tudi gostiteljstvo za obnovljena pogajanja med Washingtonom in Teheranom, poroča AP News. Nad načrtom in sploh poskusom o prekinitvi ognja naj bi bili zelo presenečeni v Izraelu.

Ameriška vojska se pripravlja, da bo v prihodnjih dneh na Bližnji vzhod napotila najmanj 1000 vojakov iz 82. zračne divizije, so povedale tri osebe, seznanjene z načrti za AP News. Enota velja za sile za nujni odziv ameriške vojske in jo je običajno mogoče napotiti v zelo kratkem času. Po navedbah virov, ki so pod pogojem anonimnosti govorili o občutljivih vojaških načrtih in zasebnih pogovorih, bo sestava sil vključevala bataljon 1. brigadne bojne skupine ter generalmajorja Brandona Tegtmeierja, poveljnika divizije, in divizijski štab.

To je najnovejša okrepitev ameriških sil v okviru vojaških aktivnosti, povezanih z Iranom, potem ko so ameriški uradniki nedavno sporočili, da se bo v regijo napotilo na tisoče marincev na krovu več ladij mornarice. Medtem ko so enote marincev usposobljene za naloge, kot so podpora ameriškim veleposlaništvom, evakuacija civilistov in pomoč ob nesrečah, so vojaki 82. zračno-desantne divizije, ki ima sedež v oporišču Fort Bragg v Severni Karolini, usposobljeni za padalske desante na sovražno ali sporno ozemlje z namenom zavzetja ključnih območij in letališč. Pentagon medtem prav tako napotuje dve enoti marincev, kar bo v regijo privedlo približno 5000 marincev in na tisoče mornarjev. Ti koraki naj bi bili del Trumpove strategije, da si zagotovi "maksimalno fleksibilnost" glede svojih naslednjih potez, je dodal vir.

