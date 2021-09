Trump Orbanu: Vaša ekscelenca, hvala za velikodušno podporo

V javnost je prišlo pismo nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ga je posvetil "njegovi ekscelenci", madžarskemu premierju Viktorju Orbanu. Med drugim je Trump v pismu z nemalo pridevniki poudaril njune skupne vrednote, kot sta "svoboda in patriotski ponos", se mu zahvalil za podporo in opeval njegov intervju za ameriško televizijsko postajo Fox News.

"Vaša ekscelenca," je Trump v pismu naslovil Orbana in se mu zahvalil za "prečudovito pismo in velikodušno podporo", ki mu jo je izrazil v imenu državljanov Madžarske. "Hvaležen sem, da nadaljujeva svoje prijateljstvo in zavezo k boju za ideale, ki jih ceniva – svobodo in patriotski ponos," je zapisal. Dodal je še, da z Melanio tako Orbanu kot tudi njegovi soprogi in "prečudoviti" družini pošiljata le najlepše želje. "Naj bog blagoslovi tebe in Madžarsko," je sklenil in se podpisal z "Iskreno, Donald".

icon-expand Trump in Orban FOTO: AP

Čeprav je bilo pismo napisano elektronsko, je Trump na že natisnjeno verzijo pripisal še: "Odlično opravljen intervju s Tuckerjem (Fox). Ponosen sem nate!" Trump je namreč Orbanu pismo poslal 12. avgusta, kmalu po tem, ko je Orban nastopil za ameriško televizijo Fox News. Kot kaže, si je Orban v konservativnem televizijskem komentatorju Tuckerju Carlsonu, ki je z njim opravil intervju, našel novega zaveznika.

Carlson se je udeležil tridnevnega festivala, ki ga v nekdanji madžarski prestolnici in domu Rimskokatoliške cerkve organizira Matthias Corvinus Collegium (MCC). Prav tako pa si je ameriška ekstremistična desnica heroja našla v madžarskem premierju. V sklopu tega je Carlson poletel tudi na ogled madžarsko-srbske meje, ki ga je, kot je dejal, navdušila. Gledalcem svoje oddaje je zaupal še, da si je mejo nekdaj z veseljem ogledal tudi nekdanji ameriški predsednik Trump. Nedavno so se razmere med ZDA in Madžarsko sicer zaostrile, saj je ameriški predsednik Joe Biden Orbana označil za avtokrata. Madžarski premier je v intervjuju s Carlsonom dejal, da je Biden le ljubosumen.

Orban se po 11 letih oblasti sooča s hudo bitko za ponovno izvolitev Orban se po 11 letih oblasti sooča s hudo bitko za ponovno izvolitev. Od prevzema oblasti je uvedel politike, ki so sovražne do skupnosti LGBTIQ+ in priseljencev, zatira tudi svobodo tiska. Opozicija pa ga zdaj obtožuje, da je ugrabil madžarsko demokracijo in finančno favoriziral svojo skupino oligarhov in lojalistov. Orban je obtožen tudi uporabe vohunske programske opreme Pegasus za prisluškovanje in pridobivanje osebnih podatkov 300 neodvisnih novinarjev, odvetnikov in poslovnežev, ki niso povezani z njegovo stranko Fidesz. A konec njegovega mandata bi se lahko kmalu približal, saj bodo leta 2022 potekale nove volitve. Že januarja, potem ko je prestal že drugo ustavno obtožbo, je na ponovno kandidaturo namignil tudi Trump. Takrat je dejal, da se je njegovo politično gibanje "Naredimo Ameriko spet veliko" šele začelo. Ustavno so ga sicer obtožili zaradi spodbujanja napada na ameriški kongres, v katerem je 6. januarja umrlo pet oseb. Na Trumpa so očitki večkrat leteli tudi zaradi migrantske politike in razvpite "gradnje zidu" na meji z Mehiko. Njegov mandat pa so spremljale tudi številne kritike zaradi seksističnih izjav, vpleten naj bi bil tudi v plačilo porno zvezdi Stormy Daniels.