Trump ostro nad Somalijce: Nočem jih v svoji državi

"Nočem jih v svoji državi, iskren bom z vami," je na seji vlade glede Somalcev v torek dejal Donald Trump in dodal, da bodo ZDA "šle v napačno smer, če bodo v državo sprejemale smeti".
Kritičen je bil tudi do Somalije, češ da tam "nimajo ničesar, samo tečejo naokoli in se pobijajo". "Njihova država z razlogom ni kaj prida," je dejal v izjavah.
Izrazil je še prepričanje, da somalijski Američani "ničesar ne prispevajo" in se pri tem spravil na demokratsko kongresnico Ilhan Omar, ki izvira iz Somalije in s katero se je že večkrat zapletel v besedni obračun.
"Vedno jo opazujem," je dejal in dodal, da Omarjeva "sovraži vse ljudi". "In mislim, da je nesposobna," je še menil.
Omarjeva je kasneje v odzivu na omrežju X zapisala: "Njegova obsedenost z mano je strašljiva. Upam, da bo dobil pomoč, ki jo nujno potrebuje."
Več domnevnih goljufij
Oblasti sicer trenutno preiskujejo več domnevnih goljufij na račun državnih sredstev, do katerih naj bi se z lažnimi zahtevami poskušale dokopati skupine ljudi v zvezni državi Minnesota. Sumi, da je bila več kot milijarda dolarjev (okoli 860 milijonov evrov) namenjena za neobstoječe socialne storitve, v pretežni meri letijo na somalijske Američane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Minnesota, ki je znana kot demokratsko usmerjena država in odprta za sprejemanje beguncev, gosti izjemno veliko somalijsko skupnost. Tam naj bi živelo okoli 80.000 ljudi, izvorno iz Somalije, velika večina pa naj bi bila ameriških državljanov.
Glede na poročanje ameriške televizije CBS naj bi sicer ameriška služba za priseljevanje (Ice) prav v tej skupnosti pripravljala operacijo proti priseljencem brez urejenega statusa. Osredotočila naj bi se na mesti Minneapolis in St. Paul.
Somalija je sicer tudi ena od 19 držav, za katere je ameriška vlada ustavila sprejemanje vseh prošenj, povezanih s priseljevanjem, od zelenih kart do vlog za pridobitev državljanstva.
Trump je ukrepanje v tej smeri napovedal minuli teden, potem ko je priseljenec iz Afganistana v Washingtonu ubil pripadnico nacionalne garde, še enega pripadnika pa ranil.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.