Trump ostro nad Somalijce: Nočem jih v svoji državi

"Nočem jih v svoji državi, iskren bom z vami," je na seji vlade glede Somalcev v torek dejal Donald Trump in dodal, da bodo ZDA "šle v napačno smer, če bodo v državo sprejemale smeti".

Kritičen je bil tudi do Somalije, češ da tam "nimajo ničesar, samo tečejo naokoli in se pobijajo". "Njihova država z razlogom ni kaj prida," je dejal v izjavah.

Izrazil je še prepričanje, da somalijski Američani "ničesar ne prispevajo" in se pri tem spravil na demokratsko kongresnico Ilhan Omar, ki izvira iz Somalije in s katero se je že večkrat zapletel v besedni obračun.

"Vedno jo opazujem," je dejal in dodal, da Omarjeva "sovraži vse ljudi". "In mislim, da je nesposobna," je še menil.

Omarjeva je kasneje v odzivu na omrežju X zapisala: "Njegova obsedenost z mano je strašljiva. Upam, da bo dobil pomoč, ki jo nujno potrebuje."