Tujina

Trump ostro nad Somalijce: Nočem jih v svoji državi

Washington, 03. 12. 2025 08.48 | Posodobljeno pred 25 minutami

STA , M.S.
Ameriški predsednik Donald Trump je nanizal niz ostrih kritik na račun priseljencev iz Somalije, ki da jih noče v državi. Oblasti naj bi medtem vodile preiskavo domnevnih goljufij z državnimi sredstvi, ki so povezane s somalijsko skupnostjo v Minnesoti. Obenem naj bi se urad za priseljence tam pripravljal na obsežno operacijo.

"Nočem jih v svoji državi, iskren bom z vami," je na seji vlade glede Somalcev v torek dejal Donald Trump in dodal, da bodo ZDA "šle v napačno smer, če bodo v državo sprejemale smeti".

Kritičen je bil tudi do Somalije, češ da tam "nimajo ničesar, samo tečejo naokoli in se pobijajo". "Njihova država z razlogom ni kaj prida," je dejal v izjavah.

Izrazil je še prepričanje, da somalijski Američani "ničesar ne prispevajo" in se pri tem spravil na demokratsko kongresnico Ilhan Omar, ki izvira iz Somalije in s katero se je že večkrat zapletel v besedni obračun.

"Vedno jo opazujem," je dejal in dodal, da Omarjeva "sovraži vse ljudi". "In mislim, da je nesposobna," je še menil.

Omarjeva je kasneje v odzivu na omrežju X zapisala: "Njegova obsedenost z mano je strašljiva. Upam, da bo dobil pomoč, ki jo nujno potrebuje."

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Več domnevnih goljufij

Oblasti sicer trenutno preiskujejo več domnevnih goljufij na račun državnih sredstev, do katerih naj bi se z lažnimi zahtevami poskušale dokopati skupine ljudi v zvezni državi Minnesota. Sumi, da je bila več kot milijarda dolarjev (okoli 860 milijonov evrov) namenjena za neobstoječe socialne storitve, v pretežni meri letijo na somalijske Američane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Minnesota, ki je znana kot demokratsko usmerjena država in odprta za sprejemanje beguncev, gosti izjemno veliko somalijsko skupnost. Tam naj bi živelo okoli 80.000 ljudi, izvorno iz Somalije, velika večina pa naj bi bila ameriških državljanov.

Glede na poročanje ameriške televizije CBS naj bi sicer ameriška služba za priseljevanje (Ice) prav v tej skupnosti pripravljala operacijo proti priseljencem brez urejenega statusa. Osredotočila naj bi se na mesti Minneapolis in St. Paul.

Somalija je sicer tudi ena od 19 držav, za katere je ameriška vlada ustavila sprejemanje vseh prošenj, povezanih s priseljevanjem, od zelenih kart do vlog za pridobitev državljanstva.

Trump je ukrepanje v tej smeri napovedal minuli teden, potem ko je priseljenec iz Afganistana v Washingtonu ubil pripadnico nacionalne garde, še enega pripadnika pa ranil.

donald trump somalija
Izginuli pred 11 leti, letalo s 239 potniki bodo zdaj ponovno iskali

biggbrader
03. 12. 2025 09.19
Tudi Slovenski politiki bi se morali odpovedati prebivalcem določene "avtonomne" pokrajine.
ODGOVORI
0 0
Kanalizacija
03. 12. 2025 09.19
+1
Povedal je to kar si misli večina ljudi.
ODGOVORI
1 0
mr.poper
03. 12. 2025 09.08
+0
rešil sem 9 vojn in nešteto gostilniških prepirov ,včeraj pa smo se malo hecali T a se bo strinjal z predlogi samo obrnjen na hrbet .
ODGOVORI
1 1
