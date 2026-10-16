Trump nad Zelenskega: Nisem njegov oboževalec, napadi so sramotni

"Ne želi se pogoditi. Pravi, da se želi pogoditi, a se noče. Ne, nisem velik oboževalec Zelenskega," je dejal ameriški predsednik.

Ocenil je, da si tako voditelja Ukrajine kot Rusije sicer želita mir, a da se je po njegovih izkušnjah težje pogajati z Zelenskim kot z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.