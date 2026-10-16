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Trump nad Zelenskega: Nisem njegov oboževalec, napadi so sramotni

Washington, 16. 10. 2026 07.53 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Volodimir Zelenski in Donald Trump

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se ne želi pogoditi, je v intervjuju za konservativno ameriško televizijo Newsmax, objavljenem v četrtek, dejal predsednik ZDA Donald Trump. Po njegovih besedah je Zelenski težji pogajalski partner kot ruski predsednik Vladimir Putin. Ukrajinske napade na ruske rafinerije pa je označil za sramotne.

"Ne želi se pogoditi. Pravi, da se želi pogoditi, a se noče. Ne, nisem velik oboževalec Zelenskega," je dejal ameriški predsednik.

Ocenil je, da si tako voditelja Ukrajine kot Rusije sicer želita mir, a da se je po njegovih izkušnjah težje pogajati z Zelenskim kot z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Trump je izjavil, da se je lažje pogajati s Putinom kot Zelenskim.
Trump je izjavil, da se je lažje pogajati s Putinom kot Zelenskim.
FOTO: AP

Napade na naftne rafinerije označil za sramotne

Ob tem je bil Trump kritičen tudi do ukrajinskih napadov na ruske naftne rafinerije. "No, mislim, da je to sramotno. Obstaja še veliko drugih tarč. (...) Na voljo je veliko tarč, ki jih je mogoče napasti," je zatrdil. Ti napadi zvišujejo svetovne cene energije, je dejal Trump, ki si pred novembrskimi kongresnimi volitvami v ZDA prizadeva znižati cene goriv.

Trump je v nedeljo naznanil energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino, v okviru katerega naj bi sprti strani prenehali medsebojno napadati energetske objekte. Ukrajina se je začasnega premirja držala, Moskva pa ne, zato je Zelenski v sredo sporočil, da je začasne prekinitve napadov na ruske rafinerije konec. Ukrajina je nato v četrtek napade obnovila.

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Donald Trump Volodimir Zelenski vojna v Ukrajini energetski objekti

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