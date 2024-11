Trump osvojil latinoameriške moške, Harrisova ob glasove manjšin

Harrisova se je odrezal precej slabše kot Biden med volivci, ki se zavzemajo za legalizacijo splava. Po anketi CNN je med temi volivci zmagala le s triodstotno prednostjo. Vse kaže, da vprašanje pri odločanju o izbiri kandidata, ni bilo prelomno. Harrisova se je tudi slabše odrezala od Bidna v velikih mestih in predmestjih, vendar je tam vseeno večinoma gladko zmagovala. Na drugi strani je Trump pričakovano žel glasove na podeželju.

Trump osvojil latinoameriške moške

Trumpova kampanja si je tokrat močno prizadevala za dvorjenje moškim, zlasti temnopoltim. In to se jim je izplačalo. Toda glavna pridobitev Trumpa so latinoameriški moški. Trump je to kohorto dobil za osem odstotkov, štiri leta po tem, ko jih je izgubil za 23 odstotkov. To je rezultat, ki je pokazal, da so se prizadevanja njegove kampanje, da bi ugajal tem volivcem, izplačala in da pozno osredotočanje na komika, ki se je norčeval iz Portorika na zborovanju v Madison Square Gardnu, ni povzročilo škode, za katero je upala Harrisova kampanja. Še več, odziv Bidna o tem, da so Trumpovi volivci "smeti", je verjetno izničilo trenutek. Latinoameričanke so bile bolj naklonjene Harrisovi, vendar z manjšo razliko, kot so podprle Clintonovo ali Bidna.

Trump je med temnopoltimi moškimi v Severni Karolini več kot podvojil svojo uspešnost leta 2020. Na splošno je med temnopoltimi Trump pridobil v primerjavi s prejšnjimi volitvami. Vzemimo za primer Wisconsin, kjer je proti Bidnu osvojil manj kot 10 odstotkov glasov, tokrat pa je količino glasov več kot podvojil in osvoji 21 odstotkov glasov.