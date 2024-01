Trump osvojil še New Hampshire: nova zmaga v tekmi za republikansko nominacijo

Njegova protikandidatka Nikki Haley je izrazila prepričanje, da si demokrati želijo Trumpa kot republikanskega kandidata, saj je edini, ki ga lahko trenutni predsednik Joe Biden premaga na volitvah novembra letos. "Večina Američanov si ne želi novega dvoboja med Trumpom in Bidnom," je dejala 52-letnica in spomnila, da sta oba že krepko v letih. Trump je star 77 let, Biden pa 81.

Trump je medtem pričakoval, da se bo v primeru poraza v New Hampshiru Haley poslovila od kampanje in bo lahko stranko poenotil okrog svoje kandidature. "Kdo hudiča je bila ta prevarantka, ki je šla na oder in si lastila zmago? V bistvu se je zelo slabo odrezala," je podpornikom dejal nekdanji predsednik.

Favorit za republikansko nominacijo sicer ni veliko govoril, ampak je vabil na oder različne osebnosti. Med njimi sta bila nekdanja kandidata, senator Tim Scott iz Južne Karoline ter poslovnež Vivek Ramaswamy, ki sta pozvala republikance, naj se zgrnejo za Trumpom.

Trump je nato ponovil lažno trditev, da je leta 2020 zmagal na volitvah proti Bidnu, zaradi katere ga kazensko preganjajo na zvezni ravni in državni ravni v Georgii ter dodal, da bo tokrat zmagal še z večjo razliko.

Biden posvaril pred tveganji ob morebitni zmagi Trumpa na predsedniških volitvah

Biden je po zmagi nekdanjega ameriškega predsednika v New Hampshiru dejal, da se bosta pomerila na novembrskih predsedniških volitvah, na kocki pa bodo ameriška demokracija in svoboščine. "Zdaj je jasno, da bo republikanski kandidat Donald Trump," je poudaril predsednik ZDA. "Na kocki ne bi moglo biti več. Naša demokracija. Naše osebne svoboščine - od pravice do izbire do volilne pravice," je dodal.