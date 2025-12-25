Naslovnica
Trump otrokom: Ne bomo dovolili, da bi v ZDA prišel 'slab Božiček'

Palm Beach, 25. 12. 2025 10.59 pred 42 minutami 3 min branja 20

Avtor:
K.H.
Donald Trump in Melania Trump

Ameriški predsednik Trump je na božični večer skupaj s prvo damo Melanio sprejemal telefonske klice otrok, medtem ko so skupaj spremljali Božičkovo pot prek sistema NORAD. Ob tem pa je znova poskrbel za nenavadne izjave, saj je otrokom govoril, da je država "v odlični formi", premog pa "čist in lep". Na otroško vprašanje, zakaj sploh spremljajo Božička, pa je Trump odgovoril: "Želimo se prepričati, da v našo državo ne pride slab Božiček."

Vsak v svojem fotelju ob bogato okrašenem božičnem drevesu, pod katerim so čakala darila, sta se ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump oglašala na telefonske klice otrok, ki so na božični večer spremljali Božičkovo pot prek sistema severnoameriškega poveljstva zračne obrambe NORAD. 

Tradicionalni dogodek je potekal v predsednikovi floridski rezidenci Mar-a-Lago, kamere pa so ujele kar nekaj nerodnih pogovorov med Trumpom in otroki. Med približno ducat pogovori se je Trump otrokom večkrat pohvalil, da je država "v odlični formi" in da so "številke odlične". 

Ko sta ga štiriletni in 10-letni otrok iz Oklahome vprašala, zakaj sploh spremljajo Božička na njegovi poti, je Trump dejal: "Želimo se prepričati, da ni infiltriran, da se v našo državo ne infiltrira slab Božiček."

V pogovoru s petletnim dečkom iz Pensilvanije je dejal, da ima to zvezno državo zelo rad, ter dodal, da so republikanci tam na zadnjih volitvah zmagali z veliko večino.

Ko je osemletna deklica iz Kansasa rekla, da si za božič ne želi premoga, ji je Trump rekel: "Misli na čist, lep premog? To sem moral narediti, oprosti." Nato jo je poučil, da je premog čist in lep: "Prosim, zapomni si to, ne glede na vse. Ampak ti ne želiš čistega, lepega premoga, je tako?" Deklica pa mu je pritrdila in dejala, da si raje želi barbiko, oblačila in sladkarije.

Klice otrok je sprejemala tudi Melania Trump
Klice otrok je sprejemala tudi Melania Trump
FOTO: AP

Osemletnik iz Severne Karoline pa ga je vprašal, ali bi bil Božiček jezen, če mu nihče ne pusti piškotov. Trump je dejal, da verjetno ne, a da bi bil najbrž zelo razočaran. "Veš, Božiček je malo kerubinski. Veš, kaj to pomeni? Da je malo bolj okrogel," se je pošalil Trump in dodal, da si Božiček prav gotovo želi piškotov. 

Med enim od klicev je bila na telefonski zvezi deklica. "Zveniš tako lepo in ljubko. Koliko si stara," jo je vprašal Trump. Ko mu je deklica odgovorila, da je stara osem let, je nadaljeval: "Vau, tako pametna. Zveniš zelo pametno." 

Sicer pa je med pogovori z otroki Trump deloval dobre volje. Dejal je, da bi lahko klice sprejemal "ves dan", a je nato hitro dodal, da se bo moral posvetiti tudi "drugim stvarem", kot so Ukrajina, Rusija in Kitajska.

Medtem ko je čakal na nov klic, je komentiral tudi svojo soprogo, ki se je po telefonu ravno pogovarjala z enim od otrok. "Popolnoma se zna osredotočiti, ne da bi me poslušala," je pripomnil. 

Po dogodku je Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal: "Vesel božič vsem, tudi radikalni levičarski drhali, ki poskuša narediti vse, da bi uničila našo državo, a ji pri tem ne uspeva."

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Skunk Works
25. 12. 2025 11.42
Mislil je na slabega božička, kot v Sloveniji, ko najprej preko povišanih davkov in dajatev v zadnjih letih ljudem iz žepa posesa po več tisoč eur, potem pa pa jim kot največji dobrotnik, vrže nazaj tistih 640 eur, da bi ga ja vsi vzljubili in volili čez par mesecev....Prav ima Trump, ljudje ne rabijo in nočejo slabih Božičkov....
Odgovori
0 0
jank
25. 12. 2025 11.40
Kakšne besede? Čist premog, infiltriran slab Božiček, levičarska dr.al... Ta njegov primitivizem se širi naokrog. Žal je vse bolj domač tudi pri nas, tudi na tem portalu, največ pa ga je v kleti zla in sovraštva.
Odgovori
+0
2 2
Laki je malo nervozan
25. 12. 2025 11.37
In kaj je spet ta sevniška namiguša brez vsakršne empatije in čustev lapala otrokom.Pred enim mesecem je brala pravljice otrokom v otroški bolnišnici brez čustev in z izrazom sfinge v Gizi.
Odgovori
+0
2 2
LevoDesniPles
25. 12. 2025 11.35
Škoda da se nikoli ne sme komenrat tistega zelenega ukrajinskega psihpata XD … demokracija baje razsaja po euju lol
Odgovori
-1
2 3
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
25. 12. 2025 11.35
😳😳😳😳
Odgovori
+1
1 0
Kod.
25. 12. 2025 11.33
🤣🤣🤣🤣🤣🤣Dobro kost je vrgel🦴,zdaj pa hitro glodat
Odgovori
+0
2 2
2fast4
25. 12. 2025 11.32
V Vojniku še imajo nekaj prostora, če ne druga bosta počakala v kleti, kjer so metle in smetišnica...
Odgovori
+1
4 3
Wolfman
25. 12. 2025 11.31
Poglejte kdo govori o slabem božička, Izraelska prodana duša!
Odgovori
-2
2 4
SloButale
25. 12. 2025 11.30
Samo za hospitalizirat, zaklenit in brcnit ključ stran.
Odgovori
+1
4 3
Yon Dan
25. 12. 2025 11.25
Zadnji stavek je vrhunski. Žal je še veliko hujši, kot samo slab božiček, že prišel, ko so imeli oblast satani.ti. Se pa sedaj na veliko čisti, cel svet, tudi Slovenija, bo kmalu na vrsti. Hvala bogu.
Odgovori
+0
2 2
poper00
25. 12. 2025 11.29
Vedno te isto nakladanje.Potem po volitvah pa vse tiho.Plešavi rdeči božiček,ki se je pobarval ne more na oblast razen s prevaro in pokupovanjem kot je to storil na zadnje.
Odgovori
-3
0 3
enapi
25. 12. 2025 11.33
Zelo zrelo ja. In to vodi državo.
Odgovori
+1
2 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
25. 12. 2025 11.35
Sanjaj svinja o koruzi… 🤣🤣😆
Odgovori
0 0
BBcc
25. 12. 2025 11.24
Za Tea lahko prispevate donacijo z SMS s ključno besedo TEO10 ali TEO5 na 1919 . Pomagajte prosim.
Odgovori
0 0
Marinanjo
25. 12. 2025 11.21
bureger bum- mbar
Odgovori
0 0
grgo69
25. 12. 2025 11.19
Dobr je povedu tist na koncu
Odgovori
+3
4 1
bb5a
25. 12. 2025 11.18
V Sloveniji se lahko malo spremeni ta čestitka: "Vesel božič vsem, tudi radikalni levičarski dr*ali, ki poskuša narediti vse, da bi uničila našo državo in ji to tudi uspeva."
Odgovori
+2
5 3
jazpatipažidanamarela
25. 12. 2025 11.28
Če talaš tuj denar ne boli. Golob je pa tako sedaj poskrbel za sebe, nutrijo in svoje potomce za naslednjih 10 generacij.
Odgovori
+2
3 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
25. 12. 2025 11.36
Hitro prijavi na policijo. Svecka oprana🤣🤣🤣😆😆😆
Odgovori
+0
1 1
Wolfman
25. 12. 2025 11.16
Poreden očka in predsednik tega ne bo dovolil!
Odgovori
+0
1 1
