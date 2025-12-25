Trump otrokom: Ne bomo dovolili, da bi v ZDA prišel 'slab Božiček'

Vsak v svojem fotelju ob bogato okrašenem božičnem drevesu, pod katerim so čakala darila, sta se ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump oglašala na telefonske klice otrok, ki so na božični večer spremljali Božičkovo pot prek sistema severnoameriškega poveljstva zračne obrambe NORAD.
Tradicionalni dogodek je potekal v predsednikovi floridski rezidenci Mar-a-Lago, kamere pa so ujele kar nekaj nerodnih pogovorov med Trumpom in otroki. Med približno ducat pogovori se je Trump otrokom večkrat pohvalil, da je država "v odlični formi" in da so "številke odlične".
Ko sta ga štiriletni in 10-letni otrok iz Oklahome vprašala, zakaj sploh spremljajo Božička na njegovi poti, je Trump dejal: "Želimo se prepričati, da ni infiltriran, da se v našo državo ne infiltrira slab Božiček."
V pogovoru s petletnim dečkom iz Pensilvanije je dejal, da ima to zvezno državo zelo rad, ter dodal, da so republikanci tam na zadnjih volitvah zmagali z veliko večino.
Ko je osemletna deklica iz Kansasa rekla, da si za božič ne želi premoga, ji je Trump rekel: "Misli na čist, lep premog? To sem moral narediti, oprosti." Nato jo je poučil, da je premog čist in lep: "Prosim, zapomni si to, ne glede na vse. Ampak ti ne želiš čistega, lepega premoga, je tako?" Deklica pa mu je pritrdila in dejala, da si raje želi barbiko, oblačila in sladkarije.
Osemletnik iz Severne Karoline pa ga je vprašal, ali bi bil Božiček jezen, če mu nihče ne pusti piškotov. Trump je dejal, da verjetno ne, a da bi bil najbrž zelo razočaran. "Veš, Božiček je malo kerubinski. Veš, kaj to pomeni? Da je malo bolj okrogel," se je pošalil Trump in dodal, da si Božiček prav gotovo želi piškotov.
Med enim od klicev je bila na telefonski zvezi deklica. "Zveniš tako lepo in ljubko. Koliko si stara," jo je vprašal Trump. Ko mu je deklica odgovorila, da je stara osem let, je nadaljeval: "Vau, tako pametna. Zveniš zelo pametno."
Sicer pa je med pogovori z otroki Trump deloval dobre volje. Dejal je, da bi lahko klice sprejemal "ves dan", a je nato hitro dodal, da se bo moral posvetiti tudi "drugim stvarem", kot so Ukrajina, Rusija in Kitajska.
Medtem ko je čakal na nov klic, je komentiral tudi svojo soprogo, ki se je po telefonu ravno pogovarjala z enim od otrok. "Popolnoma se zna osredotočiti, ne da bi me poslušala," je pripomnil.
Po dogodku je Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal: "Vesel božič vsem, tudi radikalni levičarski drhali, ki poskuša narediti vse, da bi uničila našo državo, a ji pri tem ne uspeva."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.