Trump otrokom: Ne bomo dovolili, da bi v ZDA prišel 'slab Božiček'

Vsak v svojem fotelju ob bogato okrašenem božičnem drevesu, pod katerim so čakala darila, sta se ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump oglašala na telefonske klice otrok, ki so na božični večer spremljali Božičkovo pot prek sistema severnoameriškega poveljstva zračne obrambe NORAD. Tradicionalni dogodek je potekal v predsednikovi floridski rezidenci Mar-a-Lago, kamere pa so ujele kar nekaj nerodnih pogovorov med Trumpom in otroki. Med približno ducat pogovori se je Trump otrokom večkrat pohvalil, da je država "v odlični formi" in da so "številke odlične".

Ko sta ga štiriletni in 10-letni otrok iz Oklahome vprašala, zakaj sploh spremljajo Božička na njegovi poti, je Trump dejal: "Želimo se prepričati, da ni infiltriran, da se v našo državo ne infiltrira slab Božiček." V pogovoru s petletnim dečkom iz Pensilvanije je dejal, da ima to zvezno državo zelo rad, ter dodal, da so republikanci tam na zadnjih volitvah zmagali z veliko večino. Ko je osemletna deklica iz Kansasa rekla, da si za božič ne želi premoga, ji je Trump rekel: "Misli na čist, lep premog? To sem moral narediti, oprosti." Nato jo je poučil, da je premog čist in lep: "Prosim, zapomni si to, ne glede na vse. Ampak ti ne želiš čistega, lepega premoga, je tako?" Deklica pa mu je pritrdila in dejala, da si raje želi barbiko, oblačila in sladkarije.

Klice otrok je sprejemala tudi Melania Trump FOTO: AP