Trump po naznanitvi premirja s parodičnim videom: 'Bombardiraj Iran'

Po ameriških napadih na iranske jedrske objekte ter razglasitvi premirja med Iranom in Izraelom je ameriški predsednik Donald Trump javnost razburil z objavo na družbenem omrežju, ki ni bila nič kaj uvidevna do zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu.

Kot poroča BBC , je Trump namreč kmalu po razglasitvi premirja objavil parodični videoposnetek, na katerem ameriški bombniki B-2 preletavajo nebo in proti tlom odvržejo na desetine bomb. V ozadju se medtem predvaja prirejena pesem priljubljene skupine The Beach Boys Barbara Ann. V parodiji je sicer besedilo pesmi spremenjeno, tako da z videoposnetka odzvanjajo besede "bombardiraj Iran".

Videoposnetek je na spletu sprožil številne negativne odzive, katerim je skupno mnenje, da posnetek ni primeren, še toliko manj pa, da ga objavi voditelj ZDA. "Nikoli v sto letih si ne bi predstavljal, da bi predsednik kdaj objavil kaj takega," je zapisal eden od uporabnikov, spet drugi pa je sporočil: "Prosim, recite, da tega niste storili." "Tako se bomo spominjali ameriškega imperija," je sledil še eden od odzivov na spletu.

Novinar in geopolitični analist Patrick Henningsen pa je sporočil: "Raven idiotizma, rasizma in poveličevanja državnega nasilja je grozljiva. A v tem posnetku je skritega še veliko več, kot se zdi na prvi pogled. Ustvarja se nova naracija." Postavil pa je tudi vprašanji, kdo upravlja s Trumpovim računom na omrežju Truth Social ter kdo je produciral deljeni videoposnetek. "Za državo in svet bi bilo najbolje, če bi tega zmešanega norca pridržali, ga razrešili dolžnosti in pustili, da igra golf, namesto da bi še bolj uničeval ugled Amerike," je še zapisal.