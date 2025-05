Trump po pogovoru z Zelenskim ponovil poziv k 30-dnevnemu premirju v Ukrajini

"Kot predsednik bom ostal zavezan miru med Rusijo in Ukrajino, skupaj z Evropo, in to bo trajen mir," je Donald Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social.

ZDA pozivajo k 30-dnevnemu brezpogojnemu premirju, je dodal in izrazil upanje, da bosta obe državi premirje spoštovali. Zapisal je, da mora premirje voditi do mirovnega sporazuma. "Obe državi bosta odgovarjali za spoštovanje svetosti teh neposrednih pogajanj. Če se premirje ne bo spoštovalo, bodo ZDA s partnerji uvedle dodatne sankcije," je posvaril.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nagovoru Ukrajincem telefonski pogovor s Trumpom označil za dobrega, toplega in konstruktivnega. Govorila naj bi tudi o ameriški podpori Ukrajini in pritisku na Rusijo, položaju na fronti in pravem ter trajnem miru. Zelenski je zagotovil, da je Ukrajina pripravljena na takojšen začetek premirja, poročajo ukrajinski mediji.