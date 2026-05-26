Tujina

Trump po rednem zdravniškem pregledu: Vse je v najlepšem redu

Washington, 26. 05. 2026 20.24 pred 1 uro 2 min branja 6

STA Ne.M.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je v vojaški bolnišnici Walter Reed opravil redni polletni zdravniški pregled. Trump je sporočil, da je bil s pregledom zadovoljen. Njegovi zdravniki so doslej poročali, da je povsem zdrav, v javnosti pa se kljub temu pojavljajo vprašanja o njegovem telesnem in duševnem zdravju, poročajo ameriški mediji.

Ameriški predsednik je po opravljenem pregledu na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je z njim vse v najlepšem redu, ter se hkrati zahvalil zdravnikom in drugemu osebju v bolnišnici.

Obisk v bolnišnici je trajal približno tri ure in pol, je novinarjem povedal predstavnik iz Bele hiše in napovedal, da lahko podrobnosti o pregledu pričakujejo "v naslednjem dnevu ali dveh", poroča ameriška televizija ABC News.

Trump, ki bo 14. junija dopolnil 80 let, se pogosto hvali s svojimi umskimi sposobnostmi in telesnim zdravjem, še posebej v primerjavi s predhodnikom Joejem Bidnom, poroča med drugim televizija MS NOW.

Vendar pa so Američani doslej v njegovem drugem mandatu videli fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih, skrbijo pa tudi nenavadne objave na njegovem omrežju Truth Social prek noči.

Donald Trump na poti na zdravniški pregled
FOTO: AP

Redni letni zdravniški pregled je imel Trump aprila lani, ko je Bela hiša kasneje sporočila, da je povsem zdrav, oktobra pa je nenapovedano ponovno obiskal zdravnike, vendar je Bela hiša zagotovila, da je šlo le za nadaljevanje rednega pregleda.

Glede zatečenih gležnjev je Bela hiša lani sporočila, da ima Trump "kronično vensko insuficienco" – stanje, pri katerem zaradi okvare venskih zaklopk pride do zastajanja krvi, kar povzroča otekline, krče in spremembe na koži.

Trump sam je pojasnil, da ima modrice na rokah zaradi pretiravanja z jemanjem aspirina, Bela hiša pa poročila o dremanju med sestanki zanika z razlago, da predsednik včasih pomežikne.

Po trditvah Trumpovega zdravnika Seana Barbabelle po lanskem zdravniškem pregledu je predsednikovo kardiološko zdravje primerljivo z osebo, ki je 14 let mlajša od njega. Trump ponavlja, da kognitivne teste opravlja z odliko.

Anketa televizije ABC je aprila ugotovila, da le 40 odstotkov Američanov verjame, da je predsednik duševno dovolj pri sebi za opravljanje svojega dela, 44 odstotkov pa jih meni, da ima za to tudi fizične zmogljivosti.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

oježeš
26. 05. 2026 21.50
Saj ga morajo razglasiti za zelo zdravega, drugače bi jih napodil iz službe in nabil carine. Ker avtokrat pa si želi slišati resnico.
Racional-ec
26. 05. 2026 21.37
Ja, zih bojo dal v javnost da je bolan…itak boji rekl da ma izvide bolse k 20 letnik 😂
Anion6anion
26. 05. 2026 21.29
So mu predpisali bolj vpojne pleničke , ker obstoječe ne zadržijo vsega kar pride iz njega
2mt8
26. 05. 2026 21.27
A ste prepričani?
Rock8
26. 05. 2026 21.14
A pol je tut psihološki test opravil al ne?
Komentator aligator
26. 05. 2026 21.03
Še boš čakala Melanija
