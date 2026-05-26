Trump po rednem zdravniškem pregledu: Vse je v najlepšem redu

Ameriški predsednik je po opravljenem pregledu na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je z njim vse v najlepšem redu, ter se hkrati zahvalil zdravnikom in drugemu osebju v bolnišnici.

Obisk v bolnišnici je trajal približno tri ure in pol, je novinarjem povedal predstavnik iz Bele hiše in napovedal, da lahko podrobnosti o pregledu pričakujejo "v naslednjem dnevu ali dveh", poroča ameriška televizija ABC News.

Trump, ki bo 14. junija dopolnil 80 let, se pogosto hvali s svojimi umskimi sposobnostmi in telesnim zdravjem, še posebej v primerjavi s predhodnikom Joejem Bidnom, poroča med drugim televizija MS NOW.

Vendar pa so Američani doslej v njegovem drugem mandatu videli fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih, skrbijo pa tudi nenavadne objave na njegovem omrežju Truth Social prek noči.