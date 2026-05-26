Trump po rednem zdravniškem pregledu: Vse je v najlepšem redu

Ameriški predsednik je po opravljenem pregledu na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je z njim vse v najlepšem redu, ter se hkrati zahvalil zdravnikom in drugemu osebju v bolnišnici.
Obisk v bolnišnici je trajal približno tri ure in pol, je novinarjem povedal predstavnik iz Bele hiše in napovedal, da lahko podrobnosti o pregledu pričakujejo "v naslednjem dnevu ali dveh", poroča ameriška televizija ABC News.
Trump, ki bo 14. junija dopolnil 80 let, se pogosto hvali s svojimi umskimi sposobnostmi in telesnim zdravjem, še posebej v primerjavi s predhodnikom Joejem Bidnom, poroča med drugim televizija MS NOW.
Vendar pa so Američani doslej v njegovem drugem mandatu videli fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih, skrbijo pa tudi nenavadne objave na njegovem omrežju Truth Social prek noči.
Redni letni zdravniški pregled je imel Trump aprila lani, ko je Bela hiša kasneje sporočila, da je povsem zdrav, oktobra pa je nenapovedano ponovno obiskal zdravnike, vendar je Bela hiša zagotovila, da je šlo le za nadaljevanje rednega pregleda.
Glede zatečenih gležnjev je Bela hiša lani sporočila, da ima Trump "kronično vensko insuficienco" – stanje, pri katerem zaradi okvare venskih zaklopk pride do zastajanja krvi, kar povzroča otekline, krče in spremembe na koži.
Trump sam je pojasnil, da ima modrice na rokah zaradi pretiravanja z jemanjem aspirina, Bela hiša pa poročila o dremanju med sestanki zanika z razlago, da predsednik včasih pomežikne.
Po trditvah Trumpovega zdravnika Seana Barbabelle po lanskem zdravniškem pregledu je predsednikovo kardiološko zdravje primerljivo z osebo, ki je 14 let mlajša od njega. Trump ponavlja, da kognitivne teste opravlja z odliko.
Anketa televizije ABC je aprila ugotovila, da le 40 odstotkov Američanov verjame, da je predsednik duševno dovolj pri sebi za opravljanje svojega dela, 44 odstotkov pa jih meni, da ima za to tudi fizične zmogljivosti.
