Trump po smrti liberalne vrhovne sodnice napovedal hitro imenovanje nove ženske

"Zapolni sedež," so v odziv vzklikali njegovi podporniki in ga pozivali, naj izkoristi redko priložnost in v svojem mandatu imenuje že tretjega vrhovnega sodnika.

Vrhovne sodnike v ZDA predlaga predsednik države, potrjuje jih senat in so na položaju do smrti, če se prej ne odločijo za upokojitev. V ZDA je devet vrhovnih sodnikov. Trenutno položaje zaseda pet konservativcev, po smrti Ginsburgove pa le še trije liberalci.

Če bo novega vrhovnega sodnika oziroma sodnico imenoval Trump, se bodo ZDA po mnenju poznavalcev za več let ali celo desetletij oddaljile od evropskih vrednot. Vrhovno sodišče ima namreč zadnjo besedo na številnih področjih, kot so splav, priseljevanje, pravice manjšin in pravica do nošenja orožja.

S trdno konservativno večino v vrhovnem sodišču bi tako ZDA lahko prenehale sodelovati v boju proti podnebnim spremembam, manjšine bi imele manj zaščite, prav tako istospolno usmerjeni. Zdravstvena reforma Obame bi postala zgodovina, ženske pa bi verjetno izgubile pravico do umetne prekinitve nosečnosti v tistih zveznih državah, kjer bodo na oblasti republikanci.

Demokrati, ki upajo, da bo na predsedniških volitvah 3. novembra zmagal njihov kandidat Joe Biden, pozivajo k ustavitvi imenovanj novih vrhovnih sodnikov do začetka novega mandata ameriškega predsednika, ki se bo začel 20. januarja prihodnje leto.

Ob tem demokrati poudarjajo, da je vodja senatne večine, republikanec Mitch McConnell leta 2016 po smrti konservativnega sodnika Antonina Scalie blokiral potrjevanje Merricka Garlanda, ki ga je na položaj vrhovnega sodnika imenoval predsednik ZDA Barack Obama. McConnell je takrat vztrajal, da je treba počakati na volitve, ki so bile čez devet mesecev. Demokrati zato trdijo, da bi to pravilo morali spoštovati tudi sedaj, ko je do volitev le še poldrugi mesec.

Tudi Biden poziva k imenovanju novega kandidata za vrhovnega sodnika po volitvah.