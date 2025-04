Trump po srečanju z Zelenskim dvomi v Putina: Si sploh želi miru?

"Nobenega razloga ni, da Putin zadnjih nekaj dni izstreljuje rakete na ukrajinska območja s civilisti. To mi daje misliti, da morda noče končati vojne in me samo vleče za nos. Z njim bo treba torej ravnati drugače, mogoče skozi bančništvo ali sekundarne sankcije? Preveč ljudi umira!!!" je Donald Trump po vrnitvi iz Rima zapisal v objavi na svojem omrežju Truth Social.

Njegovo sobotno srečanje iz oči v oči z Volodimirjem Zelenskim je bilo sicer prvo po katastrofalnem februarskem srečanju v Beli hiši, ko sta Trump in podpredsednik J. D. Vance javno grajala Zelenskega, češ da je premalo hvaležen za podporo ZDA, te pa so za kratek čas tudi prekinile pošiljanje orožja in izmenjavo obveščevalnih podatkov.