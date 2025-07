Trump podaljšuje rok za sklenitev dogovora o carinah do 1. avgusta

Tokio in Seul bi prizadele 25-odstotne dajatve na izvoz blaga v ZDA. Za države, kot so Indonezija, Bangladeš, Tajska, Južna Afrika in Malezija, pa Trump načrtuje uvedbo carin v višini med 25 in 40 odstotkov.

Kljub novim grožnjam, ki so znova povzročile negotovost v svetovnem gospodarstvu, pa Trump ne izključuje možnosti za dodatno podaljšanje novega roka. "Rekel bi, da je ta datum dokončen, vendar ni 100-odstotno dokončen," je povedal novinarjem na ponedeljkovi večerji z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Na vprašanje, ali je višina carin, ki jih je navedel v pismih državam, njegova končna ponudba, pa je dejal, da bi v primeru, da mu dajo drugačno ponudbo, ki mu bo všeč, pristal tudi na to.

Medtem se države odzivajo na vsebino pisem, ki jim jih je Trump poslal v ponedeljek. Japonski premier Shigeru Ishiba je danes dejal, da so 25-odstotne carine, ki bi jih Trump uvedel za Japonsko, "resnično obžalovanja vredne". Dodal je, da si bo Tokio še naprej prizadeval za sklenitev obojestransko koristnega dogovora, hkrati pa bo stremel k zaščiti svojih nacionalnih interesov.

"Še vedno obstajajo odprte točke, o katerih se Japonska in ZDA ne moreta strinjati in zaradi katerih žal nismo dosegli dogovora. Japonska vlada je nadaljevala z odločnimi pogajanji, da bi se izognila prehitrim kompromisom, in zahtevala tisto, kar je treba zahtevati, ter zaščitila tisto, kar je treba zaščititi," je pojasnil Ishiba in napovedal nadaljevanje pogajanj z upoštevanjem novega roka.

Južnokorejski svetovalec za nacionalno varnost Wi Sung-lac se je medtem v Washingtonu srečal s svojim ameriškim kolegom Marcom Rubiom in izrazil upanje, da bi kmalu lahko potekal dvostranski vrh, na katerem bi dosegli "obojestransko koristne rezultate pri ključnih odprtih vprašanjih".