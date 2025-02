Trump podpisal izvršni ukaz o plastičnih slamicah: 'Papirnate so nagnusne'

Leta 2024 je Biden odredil postopno prekinitev nakupov plastičnih slamic, pa tudi plastičnega jedilnega pribora in embalaže. Kot del širših prizadevanj za boj proti onesnaževanju je njegova administracija napovedala, da bodo do leta 2027 postopoma opustili plastiko za enkratno uporabo za embalažo za živila, dejavnosti in dogodke, do leta 2035 pa naj bi jo povsem prepovedali.

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je podpisal odredbo, ki je začela veljati takoj in razveljavlja ukrep, ki ga je podpisal nekdanji predsednik Joe Biden . Prejšnji teden je Trump, ki je med volilno kampanjo leta 2020 prodajal plastične slamice, dejal, da papirnate slamice "ne delujejo" in se "nagnusno" raztopijo v ustih potrošnikov.

Med njegovo kampanjo leta 2020 so plastične slamice znamke Trump (kar je na njih tudi pisalo) prodajali po ceni 15 dolarjev (okoli 14,5 evrov) za 10 slamic. S tem so ponujali zamenjavo za, kot jim je rekel Trump, "liberalne" papirnate slamice. Zgolj v prvih nekaj tednih naj bi s prodajo zaslužili skoraj pol milijona dolarjev (malo manj kot pol milijona evrov).

"Te stvari ne delujejo, imel sem jih velikokrat in občasno se zlomijo, eksplodirajo. Če je nekaj vroče, ne trajajo prav dolgo, nekaj minut, včasih nekaj sekund. To je smešna situacija," je pojasnil glede papirnatih slamic.

Nekateri statistični podatki kažejo, da v ZDA na dan porabijo 500 milijonov slamic za enkratno uporabo. BBC sicer poroča, da gre za sporno številko, saj številni trdijo, da je dejanska poraba za pol manjša.

Statistični podatki programa ZN za okolje kažejo, da se vsako leto proizvede 460 milijonov ton plastike, kar prispeva k odpadkom v oceanu in mikroplastiki, ki lahko vpliva na zdravje ljudi.

Hkrati pa so nekatere študije pokazale, da lahko tudi papirnate slamice vsebujejo precejšnje količine več različnih kemikalij, kot so polifluoroalkilne snovi ali PFAS (per- in polifluoroalkilne snov). PFAS lahko v okolju ostajajo desetletja, onesnažijo zaloge vode in povzročajo različne zdravstvene težave.