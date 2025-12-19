Trump podpisal ukaz o prerazvrstitvi marihuane v ZDA

Marihuana, ki je v številnih zveznih državah ZDA legalizirana, je bila na zvezni ravni doslej uvrščena v prvo kategorijo najbolj nevarnih mamil, kot je heroin. Donald Trump jo je uvrstil v tretjo kategorijo, skupaj z anaboličnimi steroidi in ketaminom.

Trump je ob podpisu ukaza izjavil, da so ga številni prosili, naj to stori, še posebej tisti, ki trpijo hude bolečine, poroča televizija ABC.

Predsednikov ukaz ne prinaša nobenih takojšnjih sprememb, saj je prekvalifikacija mamil dolgotrajen postopek, ki ga je v primeru marihuane sprožil že demokrat Joe Biden. Bidnov ukrep je trenutno v fazi pregleda pri zvezni agenciji za mamila (DEA).

Gallupova anketa je ugotovila, da se je podpora legalizaciji marihuane v ZDA s 36 odstotkov v letu 2005 lani povečala na 68 odstotkov.