Trump podpisal ukaz o prerazvrstitvi marihuane v ZDA

Marihuana, ki je v številnih zveznih državah ZDA legalizirana, je bila na zvezni ravni doslej uvrščena v prvo kategorijo najbolj nevarnih mamil, kot je heroin. Donald Trump jo je uvrstil v tretjo kategorijo, skupaj z anaboličnimi steroidi in ketaminom.
Trump je ob podpisu ukaza izjavil, da so ga številni prosili, naj to stori, še posebej tisti, ki trpijo hude bolečine, poroča televizija ABC.
Predsednikov ukaz ne prinaša nobenih takojšnjih sprememb, saj je prekvalifikacija mamil dolgotrajen postopek, ki ga je v primeru marihuane sprožil že demokrat Joe Biden. Bidnov ukrep je trenutno v fazi pregleda pri zvezni agenciji za mamila (DEA).
Gallupova anketa je ugotovila, da se je podpora legalizaciji marihuane v ZDA s 36 odstotkov v letu 2005 lani povečala na 68 odstotkov.
Trumpov ukaz poziva k razširjenim raziskavam in dostopu do CBD, ki je zakonit proizvod iz konoplje, Trumpov zdravstveni svetovalec Mehmet Oz pa je dejal, da nameravajo prek programa zdravstvenega zavarovanja starejših Medicare omogočiti brezplačen dostop do zakonitega CBD iz konoplje.
Trumpovi republikanci so proti legalizaciji in trdijo, da marihuana negativno vpliva na fizično in duševno zdravje uporabnikov ter na varnost v prometu in na delovnem mestu.
"Edini zmagovalci spremembe razvrstitve bodo slabi akterji, kot je komunistična Kitajska, medtem ko bo Američanom ostalo plačilo računa," je navedeno v pismu 20 republikanskih senatorjev pred Trumpovim podpisom ukaza, poroča CNN.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.