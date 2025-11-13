Trump podpisal zakon o nadaljevanju financiranja ameriške vlade

Predsednik ZDA Donald Trump je v sredo podpisal zakon o nadaljevanju financiranja vlade, potem ko ga je nekaj ur prej predstavniški dom kongresa potrdil z 222 glasovi proti 209. Senat je predlog sprejel že v ponedeljek. S tem se je končala doslej najdaljša prekinitev financiranja vlade, ki je trajala 43 dni.

Po tem, ko je Donald Trump podpisal zakon, se bodo začasno odpuščeni zvezni uslužbenci vrnili na delovna mesta in dobili plače za nazaj. Še nekaj dni pa naj bi bil oviran letalski promet, ker je veliko kontrolorjev zračnega prometa zavrnilo delo brez plače in si poiskalo druge službe. Kongres do 1. oktobra ni uspel potrditi proračuna za tekoče leto 2026, republikanci v predstavniškem domu pa so potrdili predlog zakona o začasnem podaljšanju financiranja vlade do konca novembra. Demokrati v senatu so izkoristili možnost obstrukcije in zavrnili potrditev predloga predstavniškega doma brez podaljšanja veljavnosti zdravstvenih subvencij za revne, katerih veljavnost poteče konec leta.

Demokratski filibuster je trajal do nedelje, ko jih je nekaj zmernih z vodjo senatne večine republikancem Johnom Thunom doseglo dogovor o podaljšanju financiranja v zameno za prepoved odpuščanj zveznih uslužbencev do 30. januarja, ponovno zaposlitev odpuščenih od 1. oktobra in financiranja bonov za hrano revnih do konca septembra 2026. Senat je potem v ponedeljek potrdil predlog zakona, ki začasno podaljšuje financiranje vlade do konca januarja za skoraj vse vladne agencije, za ministrstvo za kmetijstvo in veterane pa do oktobra 2026. Od Thuna so demokrati za sodelovanje dobili le ustno zagotovilo, da bo senat o zdravstvenih subvencijah glasoval sredi decembra, od predsednika predstavniškega doma Mika Johnsona pa tega zagotovila niso dobili in demokratska baza je ogorčena zaradi vdaje ter zahteva zamenjavo njihovih kongresnih voditeljev. "To, kar zahtevajo demokrati, je ropanje davkoplačevalcev v korist zdravstvenih zavarovalnic," je dejal Johnson o subvencijah, brez katerih se bodo premije za zdravstveno zavarovanje 1. januarja podvojile za več kot 25 milijonov Američanov, poroča televizija ABC.

