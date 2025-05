ZDA prepovedujejo maščevalno pornografijo, zakon simbolno podpisala tudi Melania

"Z razmahom ustvarjanja podob z umetno inteligenco je veliko žensk žrtev nadlegovanja s ponaredki in eksplicitnimi podobami, ki se širijo proti njihovi volji. Danes bomo to naredili nezakonito. Vsakemu, ki bo širil takšne podobe brez privolitve, bo grozila zaporna kazen do treh let," je ob podpisu dejal Trump.

Zakon je v simboličen podpis ponudil tudi svoji soprogi Melanii, ki se je v preteklih mesecih zavzemala za sprejem zakona. Kot je dejala v ponedeljek, gre za veliko zmago, ki bo zaščitila otroke pred spletnim izkoriščanjem.