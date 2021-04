Trump pogreša pomoč ljudem

Nekdanji predsednik je za Fox News dejal, da zdaj uživa "večjo priljubljenost" kot dan pred novembrskimi volitvami, in udaril po odločitvah predsednika Joeja Bidena o priseljenski politiki, predpisih o orožju in davčnih spremembah.

Trump sicer ni pojasnil, na katera "pravna stališča" se sklicuje, a nekdanjega predsednika čakajo preiskave v New Yorku zaradi preteklih finančnih poslov. Preiskave potekajo tudi v Georgii, kjer tožilci preučujejo njegovo domnevno vlogo pri pritisku na državne uradnike pri razveljavitvi volitev leta 2020.

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je dal prvi večji intervju, odkar je odšel na Florido. Znova je 'dražil' z idejo, da bi se leta 2024 potegoval za predsednika, in dejal, da o tem razmišlja "izredno resno", saj je zdaj bolj priljubljen, kot je bil v štirih letih mandata. "Na to gledam zelo resno, zelo resno," je dejal. "S pravnega vidika o tem še ne želim govoriti, malo prezgodaj je."

Melania in Donald Trump

"Imam ogromno številk. Takih številk še nihče ni dobil. Noben predsednik se ni niti približal,"je odgovoril na vprašanje, kakšna je verjetnost njegove ponovne kandidature leta 2024. Trump, ki že tri mesece ni v službi, je dejal, da najbolj pogrešal"pomoč ljudem".

Rekel je, da je bila zanj "travmatična" izkušnja, da je za seboj pustil "odlično življenje, odlično družbo in odličen posel ter nobenih težav, zdaj pa vse, kar počnem, ljudje gredo za tabo". "Hudo je, grozno je, ampak veste kaj? To sem rad počel, ker sem pomagal ljudem. In pomagal sem jim bolj kot kateri koli predsednik."

Na vprašanje, kaj meni, da je njegov največji dosežek v času predsedovanja, je Trump odgovoril, da odločitev, da bo zagotovil 1,24 bilijona evrov svežnjev za podjetja in posameznike. V nadaljevanju je dejal, da upa, da Bidnova administracija ne bo "zafrknila".

Trump je republikanskim kandidatom, ki bodo kandidirali na vmesnih volitvah leta 2022, svetoval tudi, naj ohranijo agendo "Make America Great", če želijo ponovno prevzeti kongres. "Če želijo zmagati, ja. Razširili smo republikansko stranko. Če želite zmagati in zmagati na veliko, morate to storiti. To morate storiti," je rekel.