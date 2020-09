Trump pohitel: kandidatko za vrhovno sodnico bo imenoval v soboto

Sodnica je pri 87 letih umrla v petek zaradi zapletov ob raku na trebušni slinavki. Vrhovne sodnike v ZDA predlaga predsednik države, potrjuje jih senat in so na položaju do smrti, če se prej ne odločijo za upokojitev. V ZDA je devet vrhovnih sodnikov. Trenutno položaje zaseda pet konservativcev, po smrti Ginsburgove pa le še trije liberalci.

Čeprav demokrati pozivajo republikance, naj počakajo z imenovanjem kandidata oziroma kandidatke za položaj vrhovnega sodnika, češ, da bi to moral storiti zmagovalec predsedniških volitev, je aktualni predsednik Donald Trump pohitel in napovedal, da bo naslednico Ruth Bader Ginsburg imenoval v soboto v Beli hiši.

Javnomnenjske raziskave sicer kažejo, da večina ljudi meni, da bi kandidata oziroma kandidatko moral izbrati novi predsednik. Ob tem demokrati izpostavljajo da je vodja senatne večine, republikanec Mitch McConnell, leta 2016 po smrti konservativnega sodnika Antonina Scalie blokiral potrjevanje Merricka Garlanda, ki ga je na položaj vrhovnega sodnika imenoval predsednik ZDA Barack Obama. McConnell je takrat vztrajal, da je treba počakati na volitve, ki so bile čez devet mesecev. Demokrati zato trdijo, da bi to pravilo morali spoštovati tudi sedaj, ko je do volitev le še poldrugi mesec.

McConnell trdi, da ta precedens ne velja, saj so republikanci tako v Beli hiši, imajo pa tudi senatno večino. Trenutnega konzervativnega sodnika Clarencea Thomasaje na primer predlagal republikanski predsednik in potrdil demokratski senat. Večino že imajo zagotovljeno, saj je senator Mitt Romney, sicer oster Trumpov kritik, sporočil, da ne bo nasprotoval glasovanju o vrhovnem sodniku. Pred njim sta dve zmerni republikanski senatorki, Lisa Murkowski in Susan Collins, podprli preložitev glasovanja na čas po volitvah.

Trump naj bi imel ožji seznam petih kandidatk, vendar pa izstopata le dve. Obe sta prizivni sodnici, ki ju je na položaj imenoval Trump. Barbara Lagoaje 52-letna hči kubanskih priseljencev, ki je bila novembra z dvostrankarsko podporo 80 glasov v senatu potrjena za prizivno sodnico v Atlanti. Trump v anketah na Floridi zaostaja za za demokratskim kandidatom Joejem Bidnom, njeno imenovanje pa bi mu lahko prineslo dodatne glasove latinsko-ameriških volivcev.

Vendar pa bo najverjetneje izbrana 48-letna Amy Coney Barrett, ki jo je Trump imenoval za prizivno sodnico v Chicagu. Potrjena je bila oktobra 2017 z le 55 glasovi. Demokrati ji nasprotujejo, ker je odločna nasprotnica pravice žensk do splava. Mati sedmih otrok je priljubljena kandidatka ameriške krščanske desnice, ki se je v treh letih dela na prizivnem sodišču dokazala s svojimi mnenji.