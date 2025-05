Trump pomilostil davčnega goljufa in nekdanja televizijska voditelja

Njuna hči Savannah Chrisley je lani sodelovala v Trumpovi kampanji za ponovno izvolitev in imela govor na nacionalni konvenciji republikanske stranke v Milwaukeeju. Todd je bil obsojen na 12 let zapora, Julie Chrisley pa na sedem let.

Todd in Julie Chrisley sta pred leti vodila resničnostni šov z naslovom "Chrisley Knows Best", junija leta 2022 pa ju je zvezna porota spoznala za kriva bančnih goljufij in utaje davkov, poroča televizija NBC.

Todd in Julie Chrisley

Davčni goljuf Paul Walczak, ki je bil obsojen na 18 mesecev zapora in denarno kazen 4,4 milijona dolarjev, ker zaposlenim v njegovem domu za ostarele ni plačeval davkov in prispevkov, je lani priznal krivdo. Trump je 55-letnika pomilostil tik preden bi moral v zapor in plačati kazen.

Njegova mati Elizabeth Fago je na Floridi vodila več dogodkov za predsedniško kampanjo Trumpa že leta 2020, ko je prišla do dnevnika Hčerke Joeja Bidna Ashley Biden in ga predala konservativni medijski organizaciji Project Veritas. Prejšnja vlada je zaradi kraje dnevnika uvedla preiskavo, ki jo je Trump februarja letos prekinil, navaja New York Times.

Trump je ukaz o pomilostitvi njenega sina podpisal tri tedne potem, ko se je v Mar a Lagu udeležila dogodka za zbiranje sredstev za Trumpa, kjer je moral vsak udeleženec plačati milijon dolarjev, da je dobil nekaj minut na samem s Trumpom.

Walczak, ki je priznal, da je zaposlenim od plače odtegnil denar za davke in prispevke, nato pa z njim kupil jahto in živel na veliki nogi, je v prošnji za pomilostitev navedel, da je žrtev političnega pregona prejšnje Bidnove vlade, navaja New York Times.