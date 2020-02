Trump pomilostil nekdanjega guvernerja Illinoisa Blagojevicha

Rod Blagojevich je v zaporu pristal marca 2012, med drugim tudi zato, ker je izsiljeval bolnišnice in druge ustanove za sredstva za kampanjo in ker je prodajal senatni sedež predsednika ZDA Baracka Obame. Donald Trump je sicer že dlje časa trdil, da je nekdanji tekmovalec v njegovi oddaji Slavni vajenec dobil "smešno"previsoko kazen in bo"nekaj naredil".

Da je Trump z znižanjem kazni Blagojevichu in drugim zlorabil svoja pooblastila in nagradil korupcijo, pa je ocenil demokratski guverner Illinoisa J.B. Pritzker. Z njim se strinjajo tudi številni republikanci Illinoisa. Nekdanja tožilka z Manhattna Mimi Rocah meni, da Trump s tem vsem pošilja sporočilo, da je korupcija v redu, če gre za predsednikove prijatelje.

"Trump zlorablja pooblastila za obrambo nepopravljivih kriminalcev, rasistov in skorumpiranih pokvarjencev. Po njegovi oprostitvi v senatu zaradi ustavne obtožbe se bodo takšne zlorabe zagotovo pospešile in poslabšale," pa je dejal demokratski kongresnik iz New JerseyjaBill Pascrell mlajši.