Trump pomilostil sufražetko iz 19. stoletja

Donald Trump, ki se pred letošnjimi predsedniškimi volitvami 3. novembra sooča z velikim zaostankom za demokratom Josephom Bidnom v podpori med volivkami, je ob podpisu pomilostitve dejal, da slavna sufražetka ni bila nikoli pomiloščena, in vprašal, zakaj je to trajalo tako dolgo časa.

Susan Anthony je oddala svoj glas leta 1872 v newyorškem Rochestru, nato so jo aretirali, povsem moška porota jo je spoznala za krivo kršenja zakona, sodišče pa ji je zaradi "čudaškega" zločina odredilo finančno kazen 100 dolarjev, ki pa je ni nikoli plačala.

"Obsodili so jo, ker je volila. Podpisali bomo polno pomilostitev in mislim, da je to res fantastično. Zaslužila si je to," je dejal Trump.

Američanke so se v drugi polovici 19. stoletja borile za volilno pravico, pri čemer so jih oblasti zapirale in zlorabljale. Prve aktivistke za volilno pravico, ki so jim rekli sufražetke, so v družbi veljale za čudne in radikalne.

Volilno pravico so Američanke dobile šele s potrditvijo 19. amandmaja k ustavi leta 1920, ko je bila Anthonyjeva že več kot desetletje mrtva.

Pomilostitev Anthonyjeve je rešila misterij Trumpove napovedi, da bo v tem tednu pomilostil znano osebnost. Večina analitikov je menila, da bo pomilostil koga, ki ga je zajela preiskava afere ruskega vpletanja v volitve 2016.

Trump ima v anketah še vedno prednost pred Bidnom med belimi moškimi, med ženskami pa zaostaja za od deset do 20 odstotkov. Ženske glasove je skušal pred dnevi dobiti z izjavo, da bodo ženske iz predmestij, pri čemer je mislil na bele ženske, volile zanj, ker jih bo zaščitil pred prihodom revežev in manjšin, zaradi česar je bil ponovno deležen obtožb o rasizmu.

Njegova kampanja je sprožila avtobusno turnejo z naslovom Ženske za Trumpa, predsednik pa poudarja, da bo branil zakon in red.