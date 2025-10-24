Svetli način
Trump pomilostil ustanovitelja borze kriptovalut Binance

Washington, 24. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
Predsednik ZDA Donald Trump je pomilostil ustanovitelja borze kriptovalut Kanadčana Changpenga Zhaoa, je v četrtek sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Zhao je bil lani obsojen na štiri mesece zapora, kar je že odslužil, poroča televizija CBS.

Trump je v četrtek zvečer v Beli hiši novinarjem povedal, da mu je veliko ljudi reklo, da Zhao ni kriv. "Pomilostil sem ga na prošnjo številnih zelo dobrih ljudi in to, kar je storil, niti ni bil zločin," je dejal.

Zhao je leta 2017 ustanovil največjo borzo kriptovalut na svetu, pravosodno ministrstvo prejšnje vlade Joeja Bidna pa ga je kazensko preganjalo, ker kriminalcem ni preprečil, da bi platformo uporabljali za prenose denarja, povezanega z zlorabo otrok, trgovino z mamili in terorizmom.

Kazensko so ga preganjali, ker kriminalcem ni preprečil, da bi platformo uporabljali za prenose spornega denarja.
Zhao ima tesne vezi s podjetjem za kriptovalute World Liberty Financial, ki so ga lani ustanovili Donald Trump in sinova Donald mlajši ter Eric. Trumpovo zadnje finančno poročilo razkriva, da je lani od Liberty Financial zaslužil več kot 57 milijonov dolarjev.

Podjetje je nedavno napovedalo, da bo investicijski sklad v Združenih arabskih emiratih uporabil dve milijardi dolarjev kriptokovancev za nakup deleža v Binance.

Leavitt je dejala, da je Bidnova vlada Zhaoja preganjala iz želje po kaznovanju celotne industrije kriptovalut, in poudarila, da ni bilo obtožb o goljufiji ali identificiranih žrtev. Zhao je novembra lani priznal krivdo za eno točko obtožnice - da ni vzdrževal programa proti pranju denarja, sprejel je kazen štirih mesecev zapora, njegovo podjetje pa je plačalo 4,3 milijarde dolarjev kazni.

Leavitt je še dejala, da ima predsednik ustavno pooblastilo za pomilostitve, prošnjo Zhaoja pa da je temeljito pregledala pravna služba Bele hiše in ugotovila, da ga je prejšnja vlada pretirano kaznovala. "Prejšnja vlada je bila zelo sovražna do industrije kriptovalut, zato želi predsednik popraviti to prekomerno kaznovanje," je dejala.

