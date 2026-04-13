Trump 'popljuval' papeža, nato objavil sebe kot Jezusa Kristusa

Ameriški predsednik Donald Trump je svoj gnev tokrat usmeril v papeža Leona XIV., sploh prvega ameriškega poglavarja katoliške cerkve v zgodovini.

"Papež Leon je šibek, ko gre za kriminal, in grozen na področju zunanje politike. Nočem papeža, ki misli, da je prav, da ima Iran jedrsko orožje," je v daljši objavi na družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump, ki pa se tu ni ustavil. "Nočem papeža, ki misli, da je grozno, da je Amerika napadla Venezuelo, državo, ki je v ZDA pošiljala ogromne količine droge," je nadaljeval. In še: "Nočem papeža, ki kritizira predsednika ZDA, ker delam točno to, za kar sem bil izvoljen z velikansko prednostjo." Dodal je, da bi moral "nehati ugajati radikalni levici".

Novinarjem je nato dejal, da papež "dela ne opravlja dobro" in da je "zelo liberalna oseba", kar je v Trumpovem jeziku skorajda žaljivka. "Nisem oboževalec papeža Leona," je nato strnil svoje občutke.

Trump se je s tem odzval na papeževo razmišljanje, da ameriško-izraelsko vojno v Iranu podžiga "blodnja vsemogočnosti". Čeprav niti Trumpa niti ZDA v svoji nedeljski pridigi v baziliki svetega Petra ni omenil, je bilo iz konteksta jasno, kam letijo njegove puščice. Med drugim je kritiziral politike, ki se hvalijo z ameriško vojaško premočjo in z vero upravičujejo vojno.

Odmevala je tudi njegova izjava, da bog ne prisluhne molitvam tistih, ki začenjajo vojno. "Vaše roke so krvave," je citiral Sveto pismo. Trump je nato na vprašanje, ali po njegovem bog podpira vojno, odgovoril: "Da, ker je bog dober in ker želi, da se poskrbi za ljudi."