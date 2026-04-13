Tujina

Trump 'popljuval' papeža, nato objavil sebe kot Jezusa Kristusa

Washington, 13. 04. 2026 07.59 pred eno minuto 2 min branja 0

D.L.
Trump kot Kristus

Papež Leon XIV. je v nedeljski pridigi znova kritiziral vojno v Iranu in čeprav ni omenil niti ZDA niti Trumpa, je bilo jasno, kam letijo puščice. Ameriški predsednik se je odzval z dolgim zapisom, v katerem med drugim trdi, da "Leon ne bi bil v Vatikanu, če jaz ne bi bil v Beli hiši". Označil ga je za slabega papeža, ki se dobrika radikalni levici. Kasneje je objavil še sliko, ki nakazuje, da ima sam svetniške moči, podobne tistim Jezusa Kristusa.

FOTO: Profimedia

Ameriški predsednik Donald Trump je svoj gnev tokrat usmeril v papeža Leona XIV., sploh prvega ameriškega poglavarja katoliške cerkve v zgodovini.

"Papež Leon je šibek, ko gre za kriminal, in grozen na področju zunanje politike. Nočem papeža, ki misli, da je prav, da ima Iran jedrsko orožje," je v daljši objavi na družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump, ki pa se tu ni ustavil. "Nočem papeža, ki misli, da je grozno, da je Amerika napadla Venezuelo, državo, ki je v ZDA pošiljala ogromne količine droge," je nadaljeval. In še: "Nočem papeža, ki kritizira predsednika ZDA, ker delam točno to, za kar sem bil izvoljen z velikansko prednostjo." Dodal je, da bi moral "nehati ugajati radikalni levici".

Novinarjem je nato dejal, da papež "dela ne opravlja dobro" in da je "zelo liberalna oseba", kar je v Trumpovem jeziku skorajda žaljivka. "Nisem oboževalec papeža Leona," je nato strnil svoje občutke.

Trump se je s tem odzval na papeževo razmišljanje, da ameriško-izraelsko vojno v Iranu podžiga "blodnja vsemogočnosti". Čeprav niti Trumpa niti ZDA v svoji nedeljski pridigi v baziliki svetega Petra ni omenil, je bilo iz konteksta jasno, kam letijo njegove puščice. Med drugim je kritiziral politike, ki se hvalijo z ameriško vojaško premočjo in z vero upravičujejo vojno.

Odmevala je tudi njegova izjava, da bog ne prisluhne molitvam tistih, ki začenjajo vojno. "Vaše roke so krvave," je citiral Sveto pismo. Trump je nato na vprašanje, ali po njegovem bog podpira vojno, odgovoril: "Da, ker je bog dober in ker želi, da se poskrbi za ljudi."

Poznavalci ob tem poudarjajo, da sta nenavadna tako papeževo odprto kritiziranje ameriškega voditelja kot Trumpov napad na papeža.

Trump je v svoji objavi še omenil, da mu je bolj všeč papežev brat, ki je "povsem MAGA", medtem ko Leon XIV. "še ni dojel". Prepričan pa je tudi, da je papež postal le zato, ker mu je želela katoliška cerkev ugajati. "Če jaz ne bi bil v Beli hiši, Leon ne bi bil v Vatikanu," je pribil Trump.

Kasneje je objavil še sliko, ki nakazuje, da ima svetniške moči, podobne tistim Jezusa Kristusa. Trump, oblečen v biblijsko obleko, polaga roke na moškega, ki je priklenjen na posteljo, medtem ko iz njegovih prstov izvira svetloba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Glede na analize, ki jih je opravil Associated Press, je Trumpa na volitvah leta 2024 podprlo 55 odstotkov katoličanov.

