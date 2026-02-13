Trump pošilja največjo letalonosilko na svetu

Informacija o napotitvi ameriške letalonosilke USS Gerald R. Ford na Bližnji vzhod prihaja potem, ko je Donald Trump le nekaj dni prej namignil, da se bliža še en krog pogovorov z Iranci. Informacijo je za AP potrdil uradnik iz Trumpove administracije, ki je želel ostati anonimen. Do pogajanj ni prišlo, saj je eden od najvišjih teheranskih varnostnih uradnikov ta teden obiskal Oman in Katar ter izmenjal sporočila z ameriškimi posredniki. Zalivske arabske države so že opozorile, da bi se lahko vsak napad razvil v nov regionalni konflikt na Bližnjem vzhodu, ki se še vedno spopada z vojno med Izraelom in Hamasom v Gazi. Medtem Iranci začenjajo s 40-dnevnimi žalnimi slovesnostmi za tisoče ubitih v spopadih po vsej državi prejšnji mesec, kar še povečuje notranji pritisk v državi.

Ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford v Splitu FOTO: Bobo Pixsell

Namestitev letalonosilke Gerald R. Ford, o kateri je prvi poročal The New York Times, bo pomenila, da bosta v regiji prisotni dve letalonosilki in večje število spremljevalnih vojnih ladij iz dveh bojnih skupin. Letalonosilko je Trump oktobra lani poslal iz Sredozemskega morja na Karibe, kjer je kasneje sodelovala v ugrabitvi venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Sprva se je sicer špekuliralo, da bodo Američani na Bližnji vzhod napotili letalonosilko USS George H.W. Bush.