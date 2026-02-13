Trump pošilja največjo letalonosilko na svetu

Informacija o napotitvi ameriške letalonosilke USS Gerald R. Ford na Bližnji vzhod prihaja potem, ko je Donald Trump le nekaj dni prej namignil, da se bliža še en krog pogovorov z Iranci. Informacijo je za AP potrdil uradnik iz Trumpove administracije, ki je želel ostati anonimen. Do pogajanj ni prišlo, saj je eden od najvišjih teheranskih varnostnih uradnikov ta teden obiskal Oman in Katar ter izmenjal sporočila z ameriškimi posredniki.
Zalivske arabske države so že opozorile, da bi se lahko vsak napad razvil v nov regionalni konflikt na Bližnjem vzhodu, ki se še vedno spopada z vojno med Izraelom in Hamasom v Gazi. Medtem Iranci začenjajo s 40-dnevnimi žalnimi slovesnostmi za tisoče ubitih v spopadih po vsej državi prejšnji mesec, kar še povečuje notranji pritisk v državi.
Namestitev letalonosilke Gerald R. Ford, o kateri je prvi poročal The New York Times, bo pomenila, da bosta v regiji prisotni dve letalonosilki in večje število spremljevalnih vojnih ladij iz dveh bojnih skupin. Letalonosilko je Trump oktobra lani poslal iz Sredozemskega morja na Karibe, kjer je kasneje sodelovala v ugrabitvi venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.
Sprva se je sicer špekuliralo, da bodo Američani na Bližnji vzhod napotili letalonosilko USS George H.W. Bush.
Trump je v četrtek Iran opozoril, da bi bil neuspeh pri doseganju dogovora z njegovo administracijo "zelo travmatičen". Iran in Združene države so prejšnji teden v Omanu imele posredne pogovore.
"Predvidevam, da v naslednjem mesecu, nekaj takega," je Trump odgovoril na vprašanje o časovnem načrtu za sklenitev dogovora z Iranom glede njegovega jedrskega programa. "To bi se moralo zgoditi hitro. Dogovoriti bi se morali zelo hitro." Ameriški predsednik je v začetku tedna za Axios povedal, da razmišlja o pošiljanju druge bojne skupine na Bližnji vzhod.
Trump se je v sredo tudi dolgo pogovarjal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in dejal, da je pri izraelskem voditelju vztrajal, da se morajo pogajanja z Iranom nadaljevati. Netanjahu pa je pozval administracijo, naj v okviru kakršnega koli dogovora pritisne na Teheran, naj omeji svoj program razvoja in izdelave balističnih raket ter preneha podpirati militantne skupine, kot sta Hamas in Hezbolah.
