Tujina

Trump pošilja največjo letalonosilko na svetu

Washington, 13. 02. 2026 15.54 pred 45 minutami 2 min branja 8

Avtor:
M.V.
USS Gerald R. Ford

Znano je, katero letalonosilko bodo ZDA napotile proti Bližnjemu vzhodu. Gre za največjo letalonosilko na svetu USS Gerald R. Ford, ki bo podprla bojno skupino že nameščene letalonosilke USS Abraham Lincoln. Letalonosilka se trenutno nahaja v bližini Venezuele.

Informacija o napotitvi ameriške letalonosilke USS Gerald R. Ford na Bližnji vzhod prihaja potem, ko je Donald Trump le nekaj dni prej namignil, da se bliža še en krog pogovorov z Iranci. Informacijo je za AP potrdil uradnik iz Trumpove administracije, ki je želel ostati anonimen. Do pogajanj ni prišlo, saj je eden od najvišjih teheranskih varnostnih uradnikov ta teden obiskal Oman in Katar ter izmenjal sporočila z ameriškimi posredniki.

Zalivske arabske države so že opozorile, da bi se lahko vsak napad razvil v nov regionalni konflikt na Bližnjem vzhodu, ki se še vedno spopada z vojno med Izraelom in Hamasom v Gazi. Medtem Iranci začenjajo s 40-dnevnimi žalnimi slovesnostmi za tisoče ubitih v spopadih po vsej državi prejšnji mesec, kar še povečuje notranji pritisk v državi.

Ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford v Splitu
Ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford v Splitu
FOTO: Bobo Pixsell

Namestitev letalonosilke Gerald R. Ford, o kateri je prvi poročal The New York Times, bo pomenila, da bosta v regiji prisotni dve letalonosilki in večje število spremljevalnih vojnih ladij iz dveh bojnih skupin. Letalonosilko je Trump oktobra lani poslal iz Sredozemskega morja na Karibe, kjer je kasneje sodelovala v ugrabitvi venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.

Sprva se je sicer špekuliralo, da bodo Američani na Bližnji vzhod napotili letalonosilko USS George H.W. Bush.

Preberi še ZDA kopičijo sile: druga bojna skupina kmalu na poti k Iranu?

Trump je v četrtek Iran opozoril, da bi bil neuspeh pri doseganju dogovora z njegovo administracijo "zelo travmatičen". Iran in Združene države so prejšnji teden v Omanu imele posredne pogovore.

"Predvidevam, da v naslednjem mesecu, nekaj takega," je Trump odgovoril na vprašanje o časovnem načrtu za sklenitev dogovora z Iranom glede njegovega jedrskega programa. "To bi se moralo zgoditi hitro. Dogovoriti bi se morali zelo hitro." Ameriški predsednik je v začetku tedna za Axios povedal, da razmišlja o pošiljanju druge bojne skupine na Bližnji vzhod.

Trump se je v sredo tudi dolgo pogovarjal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in dejal, da je pri izraelskem voditelju vztrajal, da se morajo pogajanja z Iranom nadaljevati. Netanjahu pa je pozval administracijo, naj v okviru kakršnega koli dogovora pritisne na Teheran, naj omeji svoj program razvoja in izdelave balističnih raket ter preneha podpirati militantne skupine, kot sta Hamas in Hezbolah.

letalonosilka gerald r ford zda iran trump

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pfolca
13. 02. 2026 17.23
Jenkije bodo sprehajali sem ter tja dokler ne bo železovje samo crnkilo
Odgovori
0 0
bandit1
13. 02. 2026 17.22
Kakšen lep koralni greben bo nastal z novodobno tehnologijo.
Odgovori
0 0
tornadotex
13. 02. 2026 17.20
Menda je Rumeni rohnel v beli hiši, da morajo spucati stare zaloge...Ko bo začelo pokati,Iran ne bo imel za burek...Rumeni jih bo zradiral...
Odgovori
+1
1 0
rdeča petokraka
13. 02. 2026 17.12
Kar naj pošilja, bodo Hutiji imeli več dela. Pa počakajmo na fotografije potopa teh konzerv!
Odgovori
+0
3 3
Animal_Pump
13. 02. 2026 17.15
Ne sanjaj...Če bodo hutiči kej kakal tule...bodo zradirani..v momentu. Tole se kopiči za Iran...Tle se bodo tud kitajci pa rusarji lepo odstranl.
Odgovori
+1
2 1
Janez Golob
13. 02. 2026 16.51
Mirovnik ki si zasluži Nobelovo nagrado?
Odgovori
+6
6 0
Zgaga Ukrajini
13. 02. 2026 16.58
Skupaj z UVL, Netanyahujem, Starmerjem, Macronom, Merzom pa tudi Pirc Musarjevo, ki ga pri tem še podpirajo.
Odgovori
+5
6 1
Rudar
13. 02. 2026 17.07
Putina si pozabu. Verjetno nenamerno.
Odgovori
+1
4 3
bibaleze
