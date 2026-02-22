Naslovnica
Voyo.si
Tujina

Trump pošilja zdravstveno pomoč na Grenlandijo

Washington, 22. 02. 2026 10.25

L.M.
Bolniška ladja

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA na Grenlandijo poslale bolnišnično ladjo. Poteza prihaja v času, ko Trump znova izpostavlja strateški pomen tega arktičnega ozemlja za ameriško nacionalno varnost.

Donald Trump je prek družbenih omrežij sporočil, da ZDA v sodelovanju z guvernerjem Louisiane Jeffom Landryjem, ki ga je tik pred božičem imenoval za posebnega odposlanca za Grenlandijo, pošiljajo bolnišnično ladjo z namenom zagotavljanja zdravstvene oskrbe prebivalcem. Po objavi je po poročanju Politica, gostil večerjo za republikanske guvernerje in tam sedel ob Landryju.

Uradnih pojasnil o razlogih za odločitev ni bilo. Niti Pentagon niti Bela hiša se na napoved nista odzvala, prav tako ne danska vlada in grenlandske oblasti. Landry je Trumpovo objavo delil ter poudaril ponos nad sodelovanjem pri "pomembnem vprašanju".

Donald Trump
Donald Trump
 ZDA sicer razpolagajo z dvema bolnišničnima ladjama, namenjenima podpori vojaškim misijam ter humanitarnim in naravnim nesrečam. Trumpova objava naj bi sledila tudi nedavni nujni medicinski evakuaciji člana posadke z ameriške podmornice v grenlandskih vodah, ki jo je izvedlo Dansko skupno arktično poveljstvo. Vendar povezava med dogodkoma ni bila uradno potrjena.

tech
22. 02. 2026 11.02
Kar koli pošlje Trump ali ZDA takoj zavrnit, ker nikoli ne veš kdaj ti bo to škodlo in te bodo zaradi tega izsiljevali. To je kot pri mafiji, nič sprejet.
Odgovori
0 0
Renee Nicole Good v spomin
22. 02. 2026 11.01
pacient močvirski mirovnik trump...temu ni več pomoči
Odgovori
0 0
jank
22. 02. 2026 11.01
Naj to bolnišnično ladjo najprej pošlje do Kopra in nanjo nabaše naše desničarske trampistične paciente in jih odpeljale na Grenlandijo. To bi bila izjemna humanitarna pomoč Slovenije, ki bi končno postala normalna. Bi ga predlagali za Nobelovo nagrado.
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
22. 02. 2026 10.50
#nismofejk
Odgovori
+0
1 1
OdTončnasosed
22. 02. 2026 10.43
Kdo pa je zbolel na Grenlandiji?
Odgovori
+4
4 0
bandit1
22. 02. 2026 10.48
Pingvini.
Odgovori
+3
3 0
Renee Nicole Good v spomin
22. 02. 2026 11.01
trump .. na daljavo . .že ko pomisli na Grenlandijo se mu poslabša
Odgovori
0 0
jugatneme
22. 02. 2026 10.42
Racman Donald namerava obiskati nek otok, kateri še sam ne ve točno a glede na svoje zdravstveno stanje potrebuje mobilno bolnico v bližini - vsakemu dohtarji le ni za zaupati. Opreznost je mati modrosti.
Odgovori
+2
4 2
Darko32
22. 02. 2026 10.35
Nehajmo se delati norca iz zdravstva. V tem primeru se bo razumelo, da hoče TRAMP zastrupiti GRENLANCE z cepivi in na ta način prevzeti grenlandijo. Vsak, ki vsaj malo bere časopise in drugo bo takoj pomislil v to smer. Zato bodo tudi njegovo pomoč zavrnili in jih nagnali. Če je zamočil je zamočil na celi črti.
Odgovori
+1
5 4
Gašper93
22. 02. 2026 10.46
Itak, da je zamočil, kmalu bo šel na smetišče zgodovine.
Odgovori
+3
5 2
bibaleze
