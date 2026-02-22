Trump pošilja zdravstveno pomoč na Grenlandijo

Donald Trump je prek družbenih omrežij sporočil, da ZDA v sodelovanju z guvernerjem Louisiane Jeffom Landryjem, ki ga je tik pred božičem imenoval za posebnega odposlanca za Grenlandijo, pošiljajo bolnišnično ladjo z namenom zagotavljanja zdravstvene oskrbe prebivalcem. Po objavi je po poročanju Politica, gostil večerjo za republikanske guvernerje in tam sedel ob Landryju.

Uradnih pojasnil o razlogih za odločitev ni bilo. Niti Pentagon niti Bela hiša se na napoved nista odzvala, prav tako ne danska vlada in grenlandske oblasti. Landry je Trumpovo objavo delil ter poudaril ponos nad sodelovanjem pri "pomembnem vprašanju".