Tujina

Trump razstavil fotografije predsednikov, namesto Bidna pa samodejno pisalo

Washington , 25. 09. 2025 11.51 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
36

Predsednik ZDA Donald Trump je ob Beli hiši predstavil 'predsedniški sprehod slavnih'. Gre za črno-bele portrete predsednikov v zlatih okvirjih. A eden izstopa. Namesto portreta predsednika Joeja Bidna je fotografija samodejnega peresa oziroma autopena in podpis nekdanjega predsednika.

Donald Trump je znova razburil z novo domislico. Zamislil si je razstavo portretov vseh predsednikov ZDA, ki jo je poimenoval predsedniški sprehod slavnih. A za svojega predhodnika Joeja Bidna je izbral nenavadno fotografijo. Namesto njegovega obraza se je tam znašel autopen, naprava za posnemanje podpisa, in Bidnov podpis. 

Kot poroča CNN, je bil Trump dobesedno obseden z Bidnovo domnevno uporabo samodejnega pisala, junija pa je v memorandumu, v katerem omenja Bidenov kognitivni upad, odredil preiskavo njegovih dejanj in uporabe samodejnega pisala, češ da odločitev ni sprejemal sam.

Še nerazkrita Trumpova razstava predsedniških portretov
Še nerazkrita Trumpova razstava predsedniških portretov FOTO: AP

Biden je takrat ostro zavrnil navedbe in zagotovil: "Naj bo jasno: odločitve sem sprejemal med svojim predsedovanjem. Sprejel sem odločitve o pomilostitveh, izvršilnih odredbah, zakonodaji in razglasih. Vsakršno namigovanje, da jih nisem sprejemal, je smešno in napačno."  Bidnov tiskovni predstavnik ni želel komentirati nove razstave.

biden trump
KOMENTARJI (36)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GAYPROPAGANDA
25. 09. 2025 12.56
Namesto Trumpove slike bo pa 🤡
ODGOVORI
0 0
DIKLOVE
25. 09. 2025 12.52
+2
Biden je itak goljufal, tako da ni bil nikoli predsednik. Kaj vse se je dalo med covidom, da ni res.
ODGOVORI
2 0
Zaza_Rego
25. 09. 2025 12.55
Trump še za 1 mandat! Zdej lahko baje ko je biden bil vmes👍 oziroma autopen
ODGOVORI
0 0
landrick landrick
25. 09. 2025 12.52
+1
Človek brez vsakega spoštovanja do ljudi... ! Sramotno vedenje!
ODGOVORI
1 0
LukaS8
25. 09. 2025 12.48
-1
Ameriška verzija Mr. Bean-a. In to je vzor JJ. Verjetno je takoj, ko je izvedel, da ima T(r)ump na nočni omarici Mein Kampf doživel orgazem.
ODGOVORI
1 2
Zaza_Rego
25. 09. 2025 12.51
+1
Sej ga ima res, ga drži Pokonc da je lepo živ in zdrav še za 1 mandat
ODGOVORI
1 0
4krogci
25. 09. 2025 12.45
+0
Haha ce bi JJ uspel bit predsednik (kar na sreco nebo nikoli) bi itaq ze od 45ga naprej bil samo on na slikah!
ODGOVORI
2 2
kr en33
25. 09. 2025 12.47
+0
kaj lahko... kaj ste omejeni in ne morete komentarja brez JJ. Ni on vas problem, sami ste svoj problem.
ODGOVORI
2 2
lcePower
25. 09. 2025 12.48
+2
Bogi tisti ki iz vsake lukne vidi zgolj in samo JJ
ODGOVORI
2 0
Zaza_Rego
25. 09. 2025 12.52
JJ 2026-2030 hvala bogu
ODGOVORI
0 0
royayers
25. 09. 2025 12.43
+1
žleht in patetičen hkrati, slovenski fan boyi iz trstenjakove so kakopak navdušen. krščanske vrednoste pač
ODGOVORI
5 4
Zaza_Rego
25. 09. 2025 12.45
+0
Imaš kaj proti? Sej to je biden....
ODGOVORI
2 2
royayers
25. 09. 2025 12.46
+2
seveda imam proti, veliko. ker trump in takšni kot si ti, ste rak rana človeštva. ena sama zloba…
ODGOVORI
3 1
Zaza_Rego
25. 09. 2025 12.47
+1
Nekej te mora pokonc držat
ODGOVORI
2 1
MAGAvojc
25. 09. 2025 12.41
+0
hahahahhaha, legenda, kaj čmo, tisti ki je andzoroval pisalo je andzoroval državo in to res ni bil biden...one ring rull them all :D
ODGOVORI
2 2
mandan
25. 09. 2025 12.40
+0
Ha ha ha 🤣🤣🤣 res je zabil žebljiček resnice. Ni kaj... preseneča kar naprej...dober je.
ODGOVORI
4 4
lcePower
25. 09. 2025 12.39
+2
😅🤣😂
ODGOVORI
2 0
Glotar
25. 09. 2025 12.36
+1
težk narcis, tko k naš golobar...
ODGOVORI
4 3
Zaza_Rego
25. 09. 2025 12.35
+1
Haha dober smisel za humor
ODGOVORI
3 2
Tomaž Hacin
25. 09. 2025 12.35
+7
Trumpu se vidi da ni dorasel funkciji ki jo vodi. Tega človeka bi morali zapreti v psihiatrično kliniko, ker drugače bo kmalu prišlo do 3.sv.vojne.
ODGOVORI
9 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
25. 09. 2025 12.34
+5
Ne more verjet, da lahko taksni ljudje vodijo drzavo, svet in krojijo usodo tisockrat bolj postenih, pridnih in pametnih. Seveda, na polozaj jih zaradi ocitne napake v sistemu spravijo najbolj neumni. En taksnih primrov je tudi pri nas - SDS.
ODGOVORI
5 0
Rožle Patriot
25. 09. 2025 12.31
+0
Enola Fantka .. na Sovjetsko Zvezo !!! ... naj še kar še malo izzivajo !!!
ODGOVORI
1 1
JAZsemTI
25. 09. 2025 12.28
+5
Trump ni nič bolj “samostojen” , ker je v službi židovskega lobija, vojne industrije in korporacij!!!
ODGOVORI
5 0
Zaza_Rego
25. 09. 2025 12.37
+2
Se strinjam, zaenkrat tako kaže
ODGOVORI
2 0
tincoop
25. 09. 2025 12.27
+2
Kaj seješ to žanješ. Enako bo za njega čez 4 leta.
ODGOVORI
4 2
300 let do specialista
25. 09. 2025 12.23
-3
Realno prikazana zapuščina levaškega robota.
ODGOVORI
5 8
poper00
25. 09. 2025 12.30
+6
Ta levaški robot je 1000 krat večji desničar kot naši komunistični prebarvani desničarji.Tebi pa ,če bi Trump povedal ,da skoči v prepad bi to naredil.Neverjetno kako daleč grejo noji z glavo v zemlji.
ODGOVORI
6 0
Teflonka
25. 09. 2025 12.19
+11
Klovn pač ostane klovn!...in takšni danes kroji usodo sveta.
ODGOVORI
15 4
trapo
25. 09. 2025 12.31
+5
Točno tako. On se lahko norčuje iz vseh njemu pa nihče ne sme niti ravnega prsta pokazat kaj šele ukrivljenega.
ODGOVORI
5 0
Banion
25. 09. 2025 12.17
+7
trump se norčuje iz predhodnika a naj pazi kakšno fotografijo bodo postavili njemu. Klovna?
ODGOVORI
11 4
santamaura
25. 09. 2025 12.17
+4
Ameriški staroselci bi pa rekli, da edino kar je na Trumpu kaj vrednega je njegov skalp - Mehak. oranžen in nenaraven
ODGOVORI
7 3
