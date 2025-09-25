Trump razstavil fotografije predsednikov, namesto Bidna pa samodejno pisalo

Donald Trump je znova razburil z novo domislico. Zamislil si je razstavo portretov vseh predsednikov ZDA, ki jo je poimenoval predsedniški sprehod slavnih. A za svojega predhodnika Joeja Bidna je izbral nenavadno fotografijo. Namesto njegovega obraza se je tam znašel autopen, naprava za posnemanje podpisa, in Bidnov podpis.
Kot poroča CNN, je bil Trump dobesedno obseden z Bidnovo domnevno uporabo samodejnega pisala, junija pa je v memorandumu, v katerem omenja Bidenov kognitivni upad, odredil preiskavo njegovih dejanj in uporabe samodejnega pisala, češ da odločitev ni sprejemal sam.
Biden je takrat ostro zavrnil navedbe in zagotovil: "Naj bo jasno: odločitve sem sprejemal med svojim predsedovanjem. Sprejel sem odločitve o pomilostitveh, izvršilnih odredbah, zakonodaji in razglasih. Vsakršno namigovanje, da jih nisem sprejemal, je smešno in napačno." Bidnov tiskovni predstavnik ni želel komentirati nove razstave.
