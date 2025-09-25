Trump razstavil fotografije predsednikov, namesto Bidna pa samodejno pisalo

Predsednik ZDA Donald Trump je ob Beli hiši predstavil 'predsedniški sprehod slavnih'. Gre za črno-bele portrete predsednikov v zlatih okvirjih. A eden izstopa. Namesto portreta predsednika Joeja Bidna je fotografija samodejnega peresa oziroma autopena in podpis nekdanjega predsednika.

Donald Trump je znova razburil z novo domislico. Zamislil si je razstavo portretov vseh predsednikov ZDA, ki jo je poimenoval predsedniški sprehod slavnih. A za svojega predhodnika Joeja Bidna je izbral nenavadno fotografijo. Namesto njegovega obraza se je tam znašel autopen, naprava za posnemanje podpisa, in Bidnov podpis.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kot poroča CNN, je bil Trump dobesedno obseden z Bidnovo domnevno uporabo samodejnega pisala, junija pa je v memorandumu, v katerem omenja Bidenov kognitivni upad, odredil preiskavo njegovih dejanj in uporabe samodejnega pisala, češ da odločitev ni sprejemal sam.

Še nerazkrita Trumpova razstava predsedniških portretov FOTO: AP icon-expand