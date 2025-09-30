Trump postavil ultimat Hamasu glede potrditve njegovega načrta

Ameriški predsednik Trump je dejal, da ima palestinsko gibanje Hamas "tri ali štiri dni časa", da se odzove na njegov načrt za konec vojne v Gazi. Ta med drugim predvideva razorožitev Hamasa, ki predloge še preučuje in se nanje za zdaj ni odzval. Izraelski premier pa je po obisku v Beli hiši zatrdil, da bo izraelska vojska ostala v večjem delu enklave in da bodo odločno nasprotovali palestinski državi. Združeni narodi so sporočili, da so pripravljeni na znatno povečanje dostave humanitarne pomoči v Gazo, a da niso bili udeleženi pri pripravi načrta v 20 točkah, ki naj bi privedel do konca vojne v Gazi.

Donald Trump FOTO: AP

"Čakamo samo na Hamas in Hamas bo to storil ali pa ne. Če ne bo, bo konec zelo žalosten," je dejal Donald Trump, ko so ga povprašali glede časovnice za potrditev njegovega načrta za konec vojne v Gazi. Ponovil je svarilo, da se bo palestinsko gibanje soočilo s hudimi posledicami, če načrta oziroma predloga ne bodo sprejeli, in da "v njihovo dobro upa, da bodo podpisali", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hamas namreč še preučuje predlog, ki ga je izraelski premier Benjamin Netanjahu potrdil že v ponedeljek po srečanju s Trumpom v Beli hiši. Trumpov načrt so pozdravili tudi v več evropskih, arabskih in drugih državah. V Katarju, ki opravlja vlogo posrednika v pogajanjih s Hamasom, so sporočili, da bo še danes v Dohi potekal sestanek s pogajalci Hamasa ob sodelovanju predstavnikov Egipta in Turčije, na katerem bodo govorili o Trumpovem načrtu. "Pogajalska delegacija Hamasa je obljubila, da ga bo odgovorno preučila," je povedal tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. "Za odgovore je še prezgodaj, vendar smo resnično optimistični glede tega, da je načrt celovit," je dodal. Načrt med drugim večkrat poudarja, da Hamas in druge frakcije ne bodo imele vloge pri upravljanju Gaze "v nobeni obliki".

Predvideva trajno uničenje vse "vojaške in teroristične infrastrukture", omenja tudi demilitarizacijo in razorožitev Gaze ter "deradikalizacijo" Gaze pod novo mednarodno upravo, ki bi jo vodil kar sam Trump. Po vrnitvi vseh izraelskih talcev, za katero je bil v ponedeljek določen 72-urni rok, naj bi tudi pomilostili vse pripadnike Hamasa, ki se bodo razorožili in zavezali mirnemu sobivanju. Palestinska militantna skupina Islamski džihad, ki se v Gazi bori skupaj s Hamasom, je načrt sicer ponoči označila za farso, ki ne bo končala vojne in agresije nad Palestinci. Hamas je že večkrat doslej zavrnil podobne predloge, ki so ustrezali izraelskim ciljem in stališčem, vendar pa se vse bolj krepi pritisk celotnega sveta, da bi vendarle dosegli konec vojne in trpljenja v Gazi.

Netanjahu se v pogovoru s Trumpom ni strinjal s palestinsko državo

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se v pogovoru s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki mu je v ponedeljek v Beli hiši predstavil načrt za mir v Gazi, ni strinjal z vzpostavitvijo palestinske države. Kot je še zatrdil v ponoči objavljenem videoposnetku, bo vojska ostala v večjem delu enklave, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Sploh ne, in to ni zapisano v sporazumu. Ena stvar je bila jasno povedana: Odločno bomo nasprotovali palestinski državi," je Netanjahu dejal v videoposnetku, objavljenem na omrežju Telegram. Po pogovorih s Trumpom je v ponedeljek na skupni novinarski konferenci potrdil, da je Izrael pristal na Trumpov načrt za mir v 20 točkah. Ta sicer med drugim pušča odprto pot za vzpostavitev palestinske države, kar pa Izrael vseskozi odločno zavrača. "To ni zapisano v sporazumu. Rekli smo, da bomo odločno nasprotovali palestinski državi," je zatrdil izraelski premier in dodal, da bi načrt izraelski vojski (IDF) omogočil, da ostane v Gazi. Načrt sicer predvideva postopen umik IDF iz Gaze, nadzor pa naj bi nato vzdrževale novooblikovane Mednarodne stabilizacijske sile (ISF). Vendar pa Izrael za popoln umik iz enklave zahteva več izpolnjenih predpogojev in zagotovil, ki jih je mogoče interpretirati na različne načine.

Benjamin Netanjahu in Donald Trump FOTO: AP

Do načrta je kritičen tudi skrajno desni izraelski finančni minister Bezalel Smotrič, ki ga je označil za "odmeven diplomatski neuspeh" za Izrael. V daljši objavi na omrežju X ga je označil tudi za "zatiskanje oči in obračanje hrbta vsem lekcijam 7. oktobra" 2023. "Po moji oceni se bo tudi to končalo v solzah. Naši otroci se bodo morali znova boriti v Gazi," je dodal. Kritiziral je tudi mednarodni pritisk, proteste, ki jih v Izraelu vodijo družine talcev, vojaško zavlačevanje ter Netanjahujevo nepripravljenost za zasedbo Gaze in "sprejetje Trumpovega prvotnega načrta", ki ga sicer ni natančneje definiral. Trump je januarja predlagal "očiščenje" Gaze, v okviru katerega bi razseljene Palestince prevzela Egipt in Jordanija. Februarja je nato objavil videoposnetek, ustvarjen z umetno inteligenco, ki je prikazoval "Trumpovo Gazo" kot riviero Bližnjega vzhoda.

ZN po Trumpovem načrtu pripravljeni na okrepljene dostave pomoči v Gazo

Združeni narodi so danes sporočili, da so pripravljeni na znatno povečanje dostave humanitarne pomoči v Gazo, ki jo predvideva v ponedeljek predstavljeni načrt predsednika ZDA Donalda Trumpa. Dodali so, da niso bili udeleženi pri pripravi načrta v 20 točkah, ki naj bi privedel do konca vojne v Gazi. "Pomoč je pripravljena in na voljo za razdeljevanje s strani različnih agencij, in to že dolgo časa," je danes v Ženevi povedal predstavnik agencije ZN za humanitarne zadeve (Ocha) Jens Laerke, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Združeni narodi in njihove humanitarne agencije so po njegovih besedah "pripravljene, usposobljene in sposobne povečati dostavo pomoči v Gazo, kadar koli se pojavi priložnost, da to storijo – ko bo to varno in zanesljivo". Laerke je povedal še, da Združeni narodi niso sodelovali pri pripravi načrta za konec vojne v Gazi, ki ga je Trump predstavil v ponedeljek po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Beli hiši.