Trump potrdil nadaljevanje pogovorov z Rusijo

Ko so novinarji v ponedeljek vprašali Trumpa, kakšno sporočilo bo Witkoff prenesel Moskvi in ali lahko Rusija kaj stori, da bi se izognila sankcijam, je ameriški predsednik odgovoril le: "Da, sklene naj se dogovor, da se ne bo več ubijalo ljudi."

Kremelj je medtem v odzivu na napoved poti posebnega odposlanca sporočil, da bo obisk Witkoffa v Moskvi pomemben in koristen. "Vedno smo veseli, ko vidimo gospoda Witkoffa v Moskvi. (...) Takšen stik se nam zdi pomemben, bistven in koristen," je v ponedeljek dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in dodal, da je srečanje s Putinom možno.

Če ne bo premirja, je Trump napovedal visoke carine na uvoz iz držav, ki kupujejo rusko nafto in plin. Med njimi je Indija, ki ji je že v ponedeljek zagrozil z visokimi carinami, ker kupuje nafto, plin in drugo blago v Rusiji.

Trump si od začetka mandata prizadeva doseči premirje v Ukrajini in skuša vršiti pritisk na Rusijo, vendar mu za zdaj ne uspeva. Putinu je tudi postavil 50-dnevni rok za dosego premirja, v nasprotnem primeru pa zagrozil s carinami in obsežnimi sankcijami proti Rusiji. Ta rok je pozneje še skrajšal. Potekel bo v petek.

Putin verjetno ne bo podlegel pritisku Trumpa s sankcijami in bo še naprej vztrajal pri cilju, da v celoti prevzame nadzor nad štirimi ukrajinskimi regijami na vzhodu in jugu države, so za tiskovno agencijo Reuters povedali viri blizu Kremlja.