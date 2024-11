Trump potrdil: Za deportacije bo uporabil vojsko, pomagala mu bo nova vlada

Na čelo ministrstva za domovinsko varnost, ki je pristojno tudi za priseljevanja, namerava Trump postaviti guvernerko Južne Dakote Kristi Noem , s strani ministrstva za pravosodje pa bi za zakonitost deportacij in sodelovanje zveznih policijskih agencij skrbel bodoči minister Matt Gaetz, vodenje obveščevalne agencije CIA pa bo prevzel John Ratcliffe.

Za posebnega "mejnega carja" je imenoval nekdanjega agenta za priseljevanje in carine Toma Homana , na čelo Pentagona pa namerava postaviti voditelja televizije Fox News Peta Hegsetha .

Trump je med predsedniško kampanjo ponavljal, da bo izvedel največje deportacije v ameriški zgodovini in njegova potrditev namere ni nobeno presenečenje. Za izvajanje načrta namerava na ključne vladne položaje postaviti ljudi, ki so mu povsem zvesti.

Pete Hegseth, Kristi Noem in John Ratcliffe

McConnell naj bi kolegom povedal, da bo o imenovanjih v času počitnic odločal novi vodja senatne večine John Thune, ki se o tem še ni javno izrekel. V ZDA živi najmanj 11 milijonov nezakonitih priseljencev, ki so v veliki večini zaposleni in plačujejo davke. Številni imajo tudi družinske člane, ki so ameriški državljani.