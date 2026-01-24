Princ Harry ogorčen nad Trumpovo izjavo: 'Natovi vojaki si zaslužijo spoštovanje'

Donald Trump je v četrtek spregovoril za televizijo Fox News in znova ponovil, da ni prepričan, ali bi Nato stal ob strani ZDA, če bi ga potrebovali.

"Nikoli nismo zares ničesar zahtevali od njih. Rekli bodo, da so poslali nekaj vojakov v Afganistan (...) in to so tudi storili, vendar so ostali nekoliko v ozadju, nekoliko stran od fronte," je izjavil, s tem pa poskrbel za ogorčenje.

"Izjave predsednika Trumpa so žaljive in odkrito povedano grozljive, in me ne preseneča, da so povzročile toliko bolečine svojcem tistih, ki so bili ubiti ali ranjeni," je v odzivu dejal britanski premier Keir Starmer.

"Če bi se jaz tako zagovoril ali izrekel te besede, bi se zagotovo opravičil," je nadaljeval.

Oglasil pa se je tudi britanski princ Harry, ki sicer le redko komentira politično dogajanje v javnosti. V odzivu se je Harry, ki je bil dvakrat napoten v Afganistan, poklonil vojakom Nata, ubitim v konfliktu, vključno s 457 britanskimi vojaki.

"Tam sem služil. Tam sem dobil prijatelje za vse življenje. In tam sem izgubil prijatelje," je zapisal. Kot je dejal, si žrtve zaslužijo, da se o njih govori resnicoljubno in s spoštovanjem. "Leta 2001 je Nato prvič v zgodovini aktiviral 5. člen. To je pomenilo, da je bila vsaka zavezniška država dolžna stati ob strani ZDA v Afganistanu pri prizadevanju za našo skupno varnost. Zavezniki so se odzvali na klic. Na tisoče življenj se je za vedno spremenilo. Matere in očetje so pokopali svoje sinove in hčere. Otroci so ostali brez staršev," je bil jasen Harry.

Trumpove izjave so obsodili tudi drugi ameriški zavezniki. Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski, ki je bil eden od 33.000 poljskih vojakov, ki so služili v Afganistanu, je dejal: "Nihče nima pravice posmehovati se služenju naših vojakov".