Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Trump poziva Nato k enotnim sankcijam proti Rusiji

Washington, 13. 09. 2025 14.12 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
185

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal možnost uvedbe obsežnih sankcij proti Rusiji, vendar le pod pogojem, da se za to odločijo vse članice Nata. V pismu, naslovljenem na zaveznike, jih je pozval tudi k ustavitvi nakupov ruske nafte in k uvedbi drastičnih carin na Kitajsko.

Donald Trump je v pismu članicam Nata zapisal, da so bile njihove dosedanje zaveze k "zmagi" premalo odločne, nakupi ruske nafte pa po njegovem "šokantni". "To močno slabi vašo pogajalsko moč v odnosu do Rusije," je opozoril v izjavi, objavljeni na njegovi platformi TruthSocial.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poudaril je, da bi kombinacija večjih sankcij proti Moskvi in uvedba 50- do 100-odstotnih carin na kitajske izdelke, ki bi jih Nato kot celota uvedel, po koncu vojne v Ukrajini pa umaknil, lahko odločilno pripomogla k zaključku konflikta. "Verjamem, da bo to v veliko pomoč pri končanju te smrtonosne, a absurdne vojne," je zapisal Trump.

Donald Trump NATO Rusija sankcije Kitajska
Naslednji članek

Ne vedo, kako je Slovenija pristala na črnem seznamu, a 'zadeva je zdaj urejena'

Naslednji članek

Staršema deklice, ki je umrla zaradi opeklin, grozi do 15 let zapora

SORODNI ČLANKI

'To so agresivna in nevarna dejanja', 'Branili bomo vsak pedenj ozemlja Nata'

Rusija in Belorusija začeli z vajo Zapad, tokrat 'daleč' od meja Nata

Poljska omejuje zračni promet na vzhodu, Nemci in Francozi prihajajo na pomoč

Grošelj: Rusija želi eskalirati zadeve

Poljska delila posnetke sestreljenih dronov, Rusija: Širijo laži in mite

Trump bo spet gostil evropske voditelje, dnevni red: Ukrajina

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (185)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IvanJaJo
13. 09. 2025 15.49
Krompir prodajamo 🤣🤣🤣🥳🥱
ODGOVORI
0 0
Kimberley Echo
13. 09. 2025 15.49
Ne razumem kako lahko ofenzivna vojaška organizacija uvaja sankcije na področju, ki z vojsko nima nič. Kaj imajo ekonomske sankcije veze z NATO? Prej so stokali da so odvisni od Rusije, zdaj pa Američani delajo vse, da bi bila Evropa odvisna od njih in plačevala 2 - 4x več za energente. Sicer UVL se bo strinjala, ampak upam, da jo odstavijo zdaj pri tej nezaupnici. Najbrž pa bo to prepozno.
ODGOVORI
0 0
joc771
13. 09. 2025 15.49
ZOV je spodaj zapisal: Inflacija v "enotni" EU 22%, marca 2026 pa 30%...torej tonemo v podražitve...
ODGOVORI
0 0
Slavko BabIč
13. 09. 2025 15.48
+2
Kdaj bo mir v ukrakini, trumpelj, nesposoben si do do Boga in samo laješ kot navaden pesek na ketni!
ODGOVORI
2 0
joc771
13. 09. 2025 15.47
-1
Koliko ljudi je že umrlo na obeh straneh zaradi te Putinove vojne ?
ODGOVORI
0 1
Z O V
13. 09. 2025 15.49
Misliš zaradi "enotne" EU in Evropskih politikov ...
ODGOVORI
0 0
marjanovic.drazen
13. 09. 2025 15.47
-1
Trump je vse probal s putinom in ga ima preko glave. Bravo Donald podpiram te od prvega mandata!!!
ODGOVORI
1 2
Z O V
13. 09. 2025 15.48
+0
Putin že 20 let vrti Ameriške predsednike okoli ušes...
ODGOVORI
1 1
joc771
13. 09. 2025 15.45
-1
Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je izdalo nalog za aretacijo predsednika Rusije Vladimirja Putina, ki ga obtožuje odgovornosti za vojne zločine v Ukrajini
ODGOVORI
1 2
joc771
13. 09. 2025 15.46
+0
Ločeno je sodišče izdalo tudi nalog za aretacijo ruske komisarke za pravice otrok Marije Aleksejevne Lvove-Belove, in sicer zaradi enakih obtožb
ODGOVORI
1 1
Z O V
13. 09. 2025 15.47
To mednarodno sodišče je pesek v oči za naivne kot si ti....
ODGOVORI
0 0
Slavko BabIč
13. 09. 2025 15.48
tudi za Netanyahuja!
ODGOVORI
0 0
mackon08
13. 09. 2025 15.44
+1
Ja seveda stop Ruski nafti, da bodo ZDA prodajale nafto po dupli, ti zblojenci v EU bodo še pristali na to.
ODGOVORI
3 2
Pamir
13. 09. 2025 15.42
+2
Dobra ideja, Evropejce bi poslali v boj proti Rusom Korejcem Kitajcem, za žene doma pa bi skrbeli migranti, ti se ne bodo borili
ODGOVORI
4 2
Z O V
13. 09. 2025 15.44
+3
To je namen voditeljev EU....
ODGOVORI
4 1
joc771
13. 09. 2025 15.41
-2
naj se organizira srečanje Zelenskega in Putina v Sloveniji, imamo veze preko Melanije in Čeferina, naj se Putin čimbolj umakne iz Ukrajine
ODGOVORI
0 2
Z O V
13. 09. 2025 15.43
+2
Naj se EU in NATO odmaknejo od zamisli vstopa Ukrajine v NATO
ODGOVORI
4 2
Slavko BabIč
13. 09. 2025 15.43
+2
pa mamici tudi gloti
ODGOVORI
2 0
joc771
13. 09. 2025 15.44
-2
težko, Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je izdalo nalog za aretacijo predsednika Rusije Vladimirja Putina, ki ga obtožuje odgovornosti za vojne zločine v Ukrajini
ODGOVORI
0 2
Z O V
13. 09. 2025 15.45
+1
Težko bodo dočakali Putina v Haggu 🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Glotar
13. 09. 2025 15.38
+1
poščijem se na rusijo in putinu u usta...
ODGOVORI
6 5
Z O V
13. 09. 2025 15.40
+2
Jst pa na Ursulo in kompletno *enotno" EU...
ODGOVORI
5 3
Pamir
13. 09. 2025 15.40
+0
Težko, premajhnega imaš, Rusija je velika za štiri EU
ODGOVORI
2 2
mikpiki191
13. 09. 2025 15.38
+0
Ruske borze v petek dobra 2 % v minusi,v ponedeljek najmanj 5% minusa
ODGOVORI
3 3
Z O V
13. 09. 2025 15.41
-1
Inflacija v "enotni" EU 22%, marca 2026 pa 30%...torej tonemo v podražitve...
ODGOVORI
1 2
kritika1
13. 09. 2025 15.46
A vi to z Marsa? Malo vas mučijo številke. Še enkrat preberite kaj ste zapisali. FSB vam ni posredoval pravih številk, malo jih okregajte.
ODGOVORI
0 0
mikpiki191
13. 09. 2025 15.47
Sanjaj ti o taki inflaciji
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
13. 09. 2025 15.37
+1
K sreči je Trump postavil pogoj, da se odločijo vse članice Nata kar se seveda ne bodo. Najmanj Madžarsko, Slovaško in Turčijo vodijo modri voditelji, ki delajo v dobro svojega naroda.
ODGOVORI
3 2
blekk
13. 09. 2025 15.35
+1
Pa amerinao se borili za odprto trgovino, trgovanje, poslovanje... Kaj tdaj jočejo nadntem kar so skuhali?? EU so butale ker jih poslušajo
ODGOVORI
2 1
Bolfenk2
13. 09. 2025 15.33
+3
Seveda bi Trump rad, da bi kupovali njegove 5x dražje energente in 10x dražjo ameriško tehniko glede na Kitajsko. Namesto, da bi se EU postavila na svoje noge in odpikala Ukraino in ZDA je velika nevarnost, da bo ta EU komisija poslušala Trumpa in dokončno uničila Evropo.
ODGOVORI
4 1
joc771
13. 09. 2025 15.32
+1
za 7. oktobrom najverjetneje stojita Iran in Rusija
ODGOVORI
2 1
joc771
13. 09. 2025 15.33
+3
30. julij 2025, Arabska Liga, 22 držav, je pozvalo Hamas, da naj položi orožje v Gazi.
ODGOVORI
3 0
Z O V
13. 09. 2025 15.33
+0
Za 26. Januarjem v Odesi stojita EU in USA...
ODGOVORI
2 2
joc771
13. 09. 2025 15.39
-1
Ukrajina pač ne želi biti del Rusije, sprijazni se
ODGOVORI
2 3
Z O V
13. 09. 2025 15.46
Rusi v Ukrajini ne želijo biti del NATA in EU, sprijazni se...
ODGOVORI
0 0
Hind Rajab v spomin
13. 09. 2025 15.30
+1
tole je kot nalašč za vojne hujskače tipa zukrija rasistka animal anatomija rudar...Tej isti krulijo , da je Rusija na dnu...da je eu našla druge vire energije...potem pa jim trump z izjavo o eu in dejstvih primaže eno krepko okol kepe...Donald Trump je v pismu članicam Nata zapisal, da so bile njihove dosedanje zaveze k "zmagi" premalo odločne, nakupi ruske nafte pa po njegovem "šokantni". "To močno slabi vašo pogajalsko moč v odnosu do Rusije," je opozoril v izjavi, objavljeni na njegovi platformi TruthSocial
ODGOVORI
2 1
Hind Rajab v spomin
13. 09. 2025 15.31
+0
v prevodu...trump je napisal dejstva...eu kupuje ogromne količine nafte ...preko posrednikov tipa Indija...in TO ruske...
ODGOVORI
1 1
Z O V
13. 09. 2025 15.28
-2
"enotnost" 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 5
Posteni
13. 09. 2025 15.29
-3
Pateticen si poba v opankah... 🤣🙈
ODGOVORI
1 4
chetnik voivode
13. 09. 2025 15.31
+1
p...a @posteni sem že pomislil, da si se oženil, ker te 2,3,5 dni ni bilo 😁
ODGOVORI
2 1
Z O V
13. 09. 2025 15.32
+0
...mularija bo komentirala kdo je patetičen 🤣🤣🤣🤣 ajde 🐑✂️ vrsta te čaka...
ODGOVORI
3 3
Spijuniro Golubiro
13. 09. 2025 15.27
+2
Nč ni treba. Mir
ODGOVORI
2 0
proofreader
13. 09. 2025 15.25
+6
Koliko pralnih strojev pokupi Rusija, da pride do čipov?
ODGOVORI
6 0
Slavko BabIč
13. 09. 2025 15.31
3200 od Hisenseja! vsak mesec
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256