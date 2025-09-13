Trump poziva Nato k enotnim sankcijam proti Rusiji

Donald Trump je v pismu članicam Nata zapisal, da so bile njihove dosedanje zaveze k "zmagi" premalo odločne, nakupi ruske nafte pa po njegovem "šokantni" . "To močno slabi vašo pogajalsko moč v odnosu do Rusije," je opozoril v izjavi, objavljeni na njegovi platformi TruthSocial.

Poudaril je, da bi kombinacija večjih sankcij proti Moskvi in uvedba 50- do 100-odstotnih carin na kitajske izdelke, ki bi jih Nato kot celota uvedel, po koncu vojne v Ukrajini pa umaknil, lahko odločilno pripomogla k zaključku konflikta. "Verjamem, da bo to v veliko pomoč pri končanju te smrtonosne, a absurdne vojne," je zapisal Trump.