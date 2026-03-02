Naslovnica
Tujina

Trump pozval IRGC, naj odložijo orožje. Ga bodo poslušali?

Teheran, 02. 03. 2026 10.58 pred 3 urami 4 min branja 26

Avtor:
N.V.
Iranska revolucionarna garda

Ko sta ZDA in Izrael napadli Iran, je ameriški predsednik Donald Trump ostro pozval pripadnike Islamske revolucionarne garde (IRGC), naj odvržejo orožje ali pa se soočijo s smrtjo. A njegov poziv je naletel na gluha ušesa. Zakaj? In kdo pravzaprav so IRGC in Basidž?

"Članom Islamske revolucionarne garde, oboroženim silam in vsemu policijskemu osebju pravim, da morate odložiti orožje in imate popolno imuniteto," je dejal Trump. "Ali pa se soočite z gotovo smrtjo. Torej, odložite orožje. Z vami bodo ravnali pošteno s popolno imuniteto ali pa se boste soočili z gotovo smrtjo."

In če je Trump mislil, da ga bodo poslušali, se je močno zmotil. Učinek je bil ravno nasproten, že v soboto so se maščevali z napadi dronov in raket na Izrael ter več arabskih držav, ki gostijo ameriške baze v regiji, po novici, da je umrl vrhovni ajatola Ali Hamenej, pa sta njihov srd in želja po maščevanju postala še večja.

Preberi še Mož, ki je Iran vodil 37 let: 'država' kot ideološki projekt

Močan in visok status v Islamski republiki Iran

IRGC je elitna oborožena sila in ustavno priznan sestavni del iranskih oboroženih sil, ustanovljenih leta 1979 po islamski revoluciji. Deluje vzporedno z vojsko države, a je neposredno podrejena vrhovnemu voditelju.

Sestavljajo jo kopenske, pomorske in zračne sile, vključuje pa tudi notranjo varnostno paravojaško milico, znano kot Basidž. Ima tudi zunanjo operativno silo, imenovano Sila Kuds, ki se osredotoča na posebne operacije zunaj iranskega ozemlja.

Pripadnik iranske revolucionarne garde
Pripadnik iranske revolucionarne garde
FOTO: AP

Njena doktrina je dejansko zgrajena na velajat-e fakih oziroma "vladavini islamskega pravnika", kar v bistvu pomeni zaščito islamske revolucije in zvestobo vrhovnemu verskemu voditelju, sprva ajatoli Ruholahu Homeiniju, ki je umrl leta 1989, kasneje Hameneju. IRGC je globoko ideološka organizacija, ki uteleša Homeinijevo vizijo Irana kot globalnega revolucionarnega projekta. Iranski klerikalni vrh se pri ohranjanju oblasti zanaša na IRGC ter civilni vladi in institucijam, kot je ministrstvo za zunanje zadeve, prepušča le nominalne koncesije moči.

IRGC s svojimi približno 190.000 aktivnimi pripadniki oziroma 600.000, če vključimo še rezerviste, igra pomembno vlogo pri iranski obrambi, zunanjih operacijah in regionalnem vplivu. Upravlja tudi s programom balističnih raket, odgovoren je za varnost jedrskega programa in koordinacijo z regionalnimi zavezniki.

V preteklosti je bila IRGC deležen obsežnih sankcij več držav. ZDA so ga leta 2019 uvrstile na seznam tujih terorističnih organizacij (FTO). Evropska unija je storila enako februarja 2026, kar je Teheran spodbudilo k temu, da je isti mesec vse države članice EU ter njihove pomorske in zračne sile razglasil za teroristične organizacije.

Preberi še Iran neusmiljeno tolče po zalivskih državah, vmešal se je Hezbolah

Kaj je Basidž?

Basidž, ki ga je prav tako ustanovil Homeini, je prostovoljna paravojaška enota, ki deluje pod okriljem IRGC in vključuje civiliste, motivirane z zvestobo do države, čeprav nekateri analitiki trdijo, da se mladi moški pridružijo predvsem zaradi privilegijev in ekonomskega napredka.

Skupina velja za globoko ideološko in jo pogosto sestavljajo mladi moški iz delavskega razreda. Po ocenah Inštituta za preučevanje vojne ima skupina okoli 450.000 pripadnikov, čeprav to vključuje tudi člane, ki upravljajo komunikacije in socialno-kulturne programe skupine.

Pripadniki so pogosto razporejeni na prve bojne linije, v zadnjih letih so pomembno vlogo odigrali pri zatiranju uporov proti vladi. Med iransko-iraško vojno so se pripadniki velikokrat prostovoljno javili in bili napoteni v bitko, spodbujali pa so jih tudi k izvajanju "mučeniških misij". To pomeni, da so razminirali minska polja, da bi drugim vojakom omogočili napredovanje.

Da bi takšne vrste vojaki poslušali Trumpa in odložili orožje, je težko verjetno. Kot je Michael Mulroy, nekdanji namestnik pomočnika obrambnega ministra (DASD) za Bližnji vzhod, povedal za Al Jazeero, je zelo malo verjetno, da bodo ravnali v skladu s Trumpovim pozivom.

"Vse, kar pravijo zdaj, vključno z nedavnimi izjavami Laridžanija, kaže na to, da nameravajo stopnjevati konflikt in v bistvu potegniti regijo v celovito vojno, ki bo povzročila čim več bolečine ne le Združenim državam, ampak tudi zalivskim državam v regiji," je dejal Mulroy.

Preberi še Prelomno polletje za Iran: vstaja, represija in napetosti z ZDA

Ideologija in zvestoba Islamski republiki ter vrhovnemu voditelju sta tako močno zakoreninjeni v pripadnikih IRGC, pa tudi ekonomska in družbena moč, ki jo prejemajo člani, da je malo možnosti za abdikacijo.

Nekateri analitiki verjamejo, da bi najnovejši napadi na Iran in atentat na Hameneja lahko celo razširili nadzor IRGC nad iransko državo. S smrtjo Hameneja bo država ponudila novega ajatolo, ki bo na milijone konzervativnih Irancev še bolj združil v boju proti 'imperialističnemu Zahodu', je dejal Jonathan Panikoff, direktor pobude za varnost na Bližnjem vzhodu Scowcroft pri Atlantskem svetu.

irgc iran basij zda konflikt

Airbus A380 prazen poletel iz Dubaja proti Münchnu

V prihodnjih dneh v Oman čarterja za vrnitev Slovencev

KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ap100
02. 03. 2026 16.01
treba bo pozvati tudi sebe in bolj spravljivo sesti za pogajalsko mizo
Odgovori
0 0
Rde?a pesa in hren
02. 03. 2026 15.53
No, kdore ne pozna Irana, potem je res neveden. Lepo so turumpa opozorili vojaški šefi, da Iran ni Maduro. Iran j ekot so napisali na enem od medijev; stanje duha. In ta duh ne priznava vdaje. Iran je država z dolgo tradicijo bojevanja. In zelo ponosen narod, kakorkoli že vzameš. Okej, seveda lahko pride na neki točki do "razsula", samo ta formacija je podobna kot Hamas, notri so skrajneži, ki so raje prirpvajeni umreti, kot se podrediti trumpu.
Odgovori
+2
3 1
Stajerc200
02. 03. 2026 15.39
Trump ke sicer čudak, ampak glede Irana nima druge rešitve. Vem pa, da Nika Kovač ne bo stopila v bran zatiranim iranskim ženskam, ampak bo prav tako pljuvala po ZDA in Izraelu, ki so trenutno edina možna rešitev za iranske ženske brez vsakih pravic. Tu se vidi pravi obraz levičarjev!!
Odgovori
+3
4 1
Samo navijač
02. 03. 2026 15.38
Ce hočeš drzavo pokorit ,je potrebno da jo zavzameš. Tole pikanje z zraka to ne bo nic .
Odgovori
+2
2 0
Nace Štremljasti
02. 03. 2026 15.29
kako lepo je videti slike bradačev z klobuki,ki tečejo pk varšavi leta 1942,so bilikar hitri ane
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
02. 03. 2026 15.21
Trump, dobro vedo kdo si in kaj si zato gredo na vse ali nič! Vsak naslednji dan vojne bo težji za ZDA!
Odgovori
-1
2 3
M_teoretik
02. 03. 2026 15.17
Tramp in Netanjahu sta se zakalkulirala kot se je Putin s specialno operacijo!?
Odgovori
-1
1 2
Vložek75
02. 03. 2026 15.00
Kakorkoli obrneš, Trupo je gotof.
Odgovori
+3
6 3
M_teoretik
02. 03. 2026 15.14
Pa Benđi tud!?
Odgovori
+1
1 0
Zgaga Ukrajini
02. 03. 2026 15.21
Pa kaj je sploh razlika med demokrati in republikanci? Vse isti režim, Epstein potrjuje teorijo zarote.
Odgovori
+2
2 0
Zgaga Ukrajini
02. 03. 2026 14.31
Slava Iranu!
Odgovori
+2
5 3
Smuuki
02. 03. 2026 14.10
Iran nima prav veliko možnosti uspeti v tem spopadu. Dlje ko bodo vstrajali v bojevanju več bo ruševin in žrtev. Rezultat se ve kakšen bo
Odgovori
-2
4 6
M_teoretik
02. 03. 2026 15.16
Dlje ko bodo vztrajali, večja verjetnost, da bodo Trampa in Netanhahua nabrcali lastni državljani!?
Odgovori
+0
2 2
Smuuki
02. 03. 2026 15.26
Tako kot so rusi putina a ne? Ljudje ne morejo nič ker vsak poiskus upora nagradijo s skokom skozi okno. Kaj so naredili z iranci na protestih? Pobili so jih brez odgovornosti. Ruska taktika ja taka in nehajmo se dprenavedati
Odgovori
+0
2 2
Belbog
02. 03. 2026 13.59
Cionisti policaji preko Đamerike, naj gredo sami na fronte, b...ki
Odgovori
+2
4 2
Blue Dream
02. 03. 2026 13.57
Ali ima ta pripadnik revolucionarne garde v črnem na fotki v rokah ameriško jurišno puško M16A4 ?
Odgovori
+0
2 2
Wolfman
02. 03. 2026 15.29
Pa saj je bil ta režim postavljen s strani ZDA!
Odgovori
0 0
Blue Dream
02. 03. 2026 13.52
Ker lolek s poecni forami je ta Trump. Prav bister ni
Odgovori
+5
7 2
zof4
02. 03. 2026 13.34
Ni popuščanja za IRGC.Pravilno.
Odgovori
+3
5 2
Rafael Kramar
02. 03. 2026 13.01
Kaj se sploh pogovarja s temi psihiči? Opali s polno silo, bodo že sami pogruntali, da boli!!
Odgovori
-5
3 8
Darko32
02. 03. 2026 13.15
Saj je opalil in tudi po pušil na celi črti. Sedaj se že skrivajo v tujih bazah. Vidimo na Bližnjem vzhodu, da so pobegnili in sedaj se streljajo že med seboj. Tukaj lahko pričakujemo počasno konsolidacijo vseh na bližnjem vzhodu in totalno vojno, kjer bomo gledali vojno vsi proti američanom. Vielismo, da so ponoči že začeli v IRAKU.
Odgovori
+5
7 2
kovanec
02. 03. 2026 13.00
Tukaj se je malček uštel. Ne bodo oni to storili niti pod razno, vzniknil bo terorizem, ki se ga ne bo dalo ustaviti in spet bo cel kup sovraštva in prelaganje krivde drug na drugega.
Odgovori
+7
8 1
Darko32
02. 03. 2026 13.17
Žal se je TRAMP tukaj vštel in ŽIDJE so ga potegnili v to. Žal povratka očitno več ni. Vidimo, da ropota po vseh ameriških bazah sočasno. Vsako raketo muslimani celo pozdravljajo in tega se nihče ne zaveda.
Odgovori
+2
4 2
Razumnež
02. 03. 2026 12.40
Res "ta glavni" bodo prebežali s zlatom k Putinu.... ostali bodo pač nastradali
Odgovori
-5
1 6
abmam
02. 03. 2026 16.00
Ti pač nisi najbolj brihten
Odgovori
0 0
Kranjski domoljub
02. 03. 2026 12.33
Koga biriga kaj trampulja mislil da se mene vpraša bi irak napadel pa jih steral ven.
Odgovori
+0
4 4
bibaleze
