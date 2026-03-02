Trump pozval IRGC, naj odložijo orožje. Ga bodo poslušali?

"Članom Islamske revolucionarne garde, oboroženim silam in vsemu policijskemu osebju pravim, da morate odložiti orožje in imate popolno imuniteto," je dejal Trump. "Ali pa se soočite z gotovo smrtjo. Torej, odložite orožje. Z vami bodo ravnali pošteno s popolno imuniteto ali pa se boste soočili z gotovo smrtjo." In če je Trump mislil, da ga bodo poslušali, se je močno zmotil. Učinek je bil ravno nasproten, že v soboto so se maščevali z napadi dronov in raket na Izrael ter več arabskih držav, ki gostijo ameriške baze v regiji, po novici, da je umrl vrhovni ajatola Ali Hamenej, pa sta njihov srd in želja po maščevanju postala še večja.

Močan in visok status v Islamski republiki Iran

IRGC je elitna oborožena sila in ustavno priznan sestavni del iranskih oboroženih sil, ustanovljenih leta 1979 po islamski revoluciji. Deluje vzporedno z vojsko države, a je neposredno podrejena vrhovnemu voditelju. Sestavljajo jo kopenske, pomorske in zračne sile, vključuje pa tudi notranjo varnostno paravojaško milico, znano kot Basidž. Ima tudi zunanjo operativno silo, imenovano Sila Kuds, ki se osredotoča na posebne operacije zunaj iranskega ozemlja.

Pripadnik iranske revolucionarne garde FOTO: AP

Njena doktrina je dejansko zgrajena na velajat-e fakih oziroma "vladavini islamskega pravnika", kar v bistvu pomeni zaščito islamske revolucije in zvestobo vrhovnemu verskemu voditelju, sprva ajatoli Ruholahu Homeiniju, ki je umrl leta 1989, kasneje Hameneju. IRGC je globoko ideološka organizacija, ki uteleša Homeinijevo vizijo Irana kot globalnega revolucionarnega projekta. Iranski klerikalni vrh se pri ohranjanju oblasti zanaša na IRGC ter civilni vladi in institucijam, kot je ministrstvo za zunanje zadeve, prepušča le nominalne koncesije moči. IRGC s svojimi približno 190.000 aktivnimi pripadniki oziroma 600.000, če vključimo še rezerviste, igra pomembno vlogo pri iranski obrambi, zunanjih operacijah in regionalnem vplivu. Upravlja tudi s programom balističnih raket, odgovoren je za varnost jedrskega programa in koordinacijo z regionalnimi zavezniki. V preteklosti je bila IRGC deležen obsežnih sankcij več držav. ZDA so ga leta 2019 uvrstile na seznam tujih terorističnih organizacij (FTO). Evropska unija je storila enako februarja 2026, kar je Teheran spodbudilo k temu, da je isti mesec vse države članice EU ter njihove pomorske in zračne sile razglasil za teroristične organizacije.

Kaj je Basidž?

Basidž, ki ga je prav tako ustanovil Homeini, je prostovoljna paravojaška enota, ki deluje pod okriljem IRGC in vključuje civiliste, motivirane z zvestobo do države, čeprav nekateri analitiki trdijo, da se mladi moški pridružijo predvsem zaradi privilegijev in ekonomskega napredka. Skupina velja za globoko ideološko in jo pogosto sestavljajo mladi moški iz delavskega razreda. Po ocenah Inštituta za preučevanje vojne ima skupina okoli 450.000 pripadnikov, čeprav to vključuje tudi člane, ki upravljajo komunikacije in socialno-kulturne programe skupine. Pripadniki so pogosto razporejeni na prve bojne linije, v zadnjih letih so pomembno vlogo odigrali pri zatiranju uporov proti vladi. Med iransko-iraško vojno so se pripadniki velikokrat prostovoljno javili in bili napoteni v bitko, spodbujali pa so jih tudi k izvajanju "mučeniških misij". To pomeni, da so razminirali minska polja, da bi drugim vojakom omogočili napredovanje. Da bi takšne vrste vojaki poslušali Trumpa in odložili orožje, je težko verjetno. Kot je Michael Mulroy, nekdanji namestnik pomočnika obrambnega ministra (DASD) za Bližnji vzhod, povedal za Al Jazeero, je zelo malo verjetno, da bodo ravnali v skladu s Trumpovim pozivom. "Vse, kar pravijo zdaj, vključno z nedavnimi izjavami Laridžanija, kaže na to, da nameravajo stopnjevati konflikt in v bistvu potegniti regijo v celovito vojno, ki bo povzročila čim več bolečine ne le Združenim državam, ampak tudi zalivskim državam v regiji," je dejal Mulroy.