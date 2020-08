Trump pravi, da bo cepivo za covid-19 na voljo še pred volitvami v ZDA

Trumpova administracija je medtem odobrila nakup za več kot 104 milijonov dolarjev (87 milijonov evrov) injekcij, ki jih bodo potrebovali, ko bo cepivo na voljo, je sporočilo ameriško obrambno ministrstvo. "Brizge in igle z varnostno zaščito so ključne za nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19, zagotovili bomo skupno 500 milijonov injekcijskih brizg z varnostno zaščito v obdobju 12 mesecev, od tega jih bo več kot 134 milijonov dobavljenih do konca 2020," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ameriška vlada plačuje farmacevtskim podjetjem milijarde dolarjev za milijonske doze eksperimentalnih cepiv, preden so ta sploh preverjena, ali delujejo in ali so varna. Vse v upanju, da se bo vsaj eno od cepiv izkazalo za uspešno in varno.

Zdravniki opozarjajo na hitenje zaradi volitev

Ameriški zdravniki in znanstveniki so izrazili skrbi, da bodo na odobritev cepiva za koronavirus vplivali politični pritiski in ne stroka. Eden od vodilnih strokovnjakov na področju infekcijskih bolezni Anthony Fauci je za Reutersdejal, da so znanstveniki dobili zagotovila regulatornih agencij, da ne bodo dopustili, da se politika vmešava v njihove odločitve glede varnosti cepiv.

Zdravniki namreč že nekaj časa izražajo skrbi, da je Trump pripravljen lagati o cepivu, samo da zmaga na volitvah. Politični kolumnist Greg Sargent je za Washington Post zapisal, da številni znanstveniki opozarjajo, da bi lahko Trump odobril neko cepivo, ki še ni preverjeno, ali pa pritiskal, da se cepivo spravi v uporabo, ne glede na to, ali je že pripravljeno ali ne.