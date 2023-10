Trump pravne težave izkorišča v predsedniški kampanji in se predstavlja kot žrtev

Bo nekdanji predsednik Donald Trump izgubil svoje nepremičnine, tudi znameniti nebotičnik na Manhattnu? Bo moral njegov družinski imperij v New Yorku prenehati poslovanje? Kaj pa bo s premoženjem, ki si ga delita z Melanio? Vse to in še več je na kocki na sojenju, kjer newyorška pravosodna ministrica Trumpu očita, da je leta lagal o vrednosti svojega premoženja ter tako goljufal banke in zavarovalnice, da so mu ponudile ugodnejše pogoje. Kako pomembno je to sojenje za Trumpa osebno, kaže dejstvo, da je že tretji dan zapored v sodni dvorani, čeprav tega od njega ne zahteva nihče.