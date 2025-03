Trump pred očmi soproge Melanie in tasta Viktorja Knavsa postavil rekord

Govor ameriškega predsednika Donalda Trumpa pred obema domovoma ameriškega kongresa je trajal približno uro in 40 minut, s čimer je prvi mož ZDA postavil rekord za najdaljši predsedniški govor v zgodovini, poroča BBC.

Tokrat pa je v ameriškem kongresu govoril kar 10 minut dlje od nekdanjega predsednika Billa Clintona, ki je med slabo uro in pol govoril o stanju v državi, kažejo podatki projekta ameriškega predsedovanja na kalifornijski univerzi v Santa Barbari. Pretekli trije Trumpovi tovrstni govori iz let 2018, 2019 in 2020 so trajali približno uro in 20 minut.