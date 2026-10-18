Trump podprl Netanjahuja: Bibi vas ne bo razočaral

"Naj bo to pismo izraz moje popolne in brezpogojne podpore Bibiju Netanjahuju v njegovi prihajajoči tekmi za ponovno izvolitev za izraelskega predsednika vlade. BIBI NETANJAHU VAS NIKOLI NE BO RAZOČARAL," je na omrežju Truth Social zapisal Trump. Netanjahuja je označil za velikega bojevnika in pomembnega zaveznika v vojni proti Iranu, ki sta jo konec februarja sprožila ZDA in Izrael.

Izraelski premier se je ameriškemu predsedniku že zahvalil za podporo. "Hvala, predsednik Trump, za vašo izjemno podporo in za naše skupno delo. Skupaj bomo izpolnili misijo!," je dodal.

Parlamentarne volitve v Izraelu bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023 in bodo pomemben preizkus za Netanjahuja.