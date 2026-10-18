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Trump podprl Netanjahuja: Bibi vas ne bo razočaral

Washington, 18. 10. 2026 18.21 pred 8 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Benjamin Netanjahu in Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je pred parlamentarnimi volitvami v Izraelu, ki bodo potekale 27. oktobra, podprl trenutnega premierja Benjamina Netanjahuja. Ta se je ameriškemu predsedniku že zahvalil za podporo.

"Naj bo to pismo izraz moje popolne in brezpogojne podpore Bibiju Netanjahuju v njegovi prihajajoči tekmi za ponovno izvolitev za izraelskega predsednika vlade. BIBI NETANJAHU VAS NIKOLI NE BO RAZOČARAL," je na omrežju Truth Social zapisal Trump. Netanjahuja je označil za velikega bojevnika in pomembnega zaveznika v vojni proti Iranu, ki sta jo konec februarja sprožila ZDA in Izrael.

Politična zaveznika Donald Trump in Benjamin Netanjahu
Politična zaveznika Donald Trump in Benjamin Netanjahu
FOTO: AP

Izraelski premier se je ameriškemu predsedniku že zahvalil za podporo. "Hvala, predsednik Trump, za vašo izjemno podporo in za naše skupno delo. Skupaj bomo izpolnili misijo!," je dodal.

Parlamentarne volitve v Izraelu bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023 in bodo pomemben preizkus za Netanjahuja.

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Donald Trump Benjamin Netanjahu Izrael ZDA

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KOMENTARJI1

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Na pol ovca
18. 10. 2026 18.31
Trump je od Židov ob izvolitvi dobil ponudbo ki se ne odbija in sicer v slogu , veš da mi obvladujemo globoko državo, kongres, CIA... imaš možnost potrojiti svoje bogastvo če boš kimal, če ne se pač lahko baronu, maleaniji, tebi, vnukom... zgodi kakšna nereča saj veš da mi obvladujemo vse vzvode v ZDA, izbira je tvoja
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