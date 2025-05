Trump ne namerava znižati carin na uvoz iz Kitajske

Demokrat iz New Yorka Gregory Meeks je na zaslišanju Bessenta kritiziral Trumpovo utemeljitev za uvedbo carin z izrednimi razmerami zaradi zunanjetrgovinskega primanjkljaja ZDA. "Primanjkljaj imamo že več kot 40 let in noben predsednik zaradi tega ni razglasil izrednih razmer," je dejal in zahteval, da kongres Trumpove izredne razmere prekliče.

Bessent ni hotel govoriti o podrobnostih carinskih pogajanj z drugimi državami, ki naj bi potekala. Dejal je, da bodo najprej dosegli načelne dogovore, nato pa jih bodo zapisali.

Trump je v sredo opravil prisego novega veleposlanika ZDA na Kitajskem, nekdanjega poslovneža in senatorja iz Georgie Davida Perdua.

"Davidu sedaj zaupam, da bo pomagal urejati ene od najbolj zapletenih in pomembnih odnosov s tujino. David bo promoviral ameriški interes in stabilnost v indo-pacifiški regiji, pomagal ustaviti poplavo fentanila preko naših meja, kar moramo storiti," je dejal Trump, ki je carine proti Kitajski utemeljil tudi v povezavi z njim.