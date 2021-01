Trump pred začetkom sojenja v ustavni obtožbi ostal brez odvetnikov

Peterica odvetnikov, med katerimi naj bi bili tudi vodji Trumpove odvetniške ekipe, se je pred začetkom procesa odpovedala temu, da bi ga branili, je v soboto med drugim poročala ameriška mreža CNN. Razlog za razhod naj bi bilo nesoglasje glede pravne strategije, so povedali neimenovani viri, ki so seznanjeni s primerom.

Trump je želel, da bi njegovi odvetniki nadaljevali z obrambo teze o množični prevari na novembrskih predsedniških volitvah, ki je omogočila zmago demokrata Joeja Bidna, namesto da bi se osredotočili na zakonitost sodnega pregona predsednika, ki ni več na položaju, navaja CNN.

Gre za dramatičen razvoj dogodkov pred začetkom sojenja Trumpu v drugi ustavni obtožbi, ki naj bi imel težave najti odvetnike, ki bi bili pripravljeni prevzeti njegov primer. Med odvetniki, ki so dali odpoved, sta tudi Butch Bowers inDeborah Barbier, ki naj bi bili vodji Trumpove ekipe odvetnikov. V peterici so sicer še Josh Howard, Johnny Gasserin Greg Harris.

Predstavniški dom je ustavno obtožbo potrdil 13. januarja, ko je bil Trump še vedno predsednik. Obtožen je, da je z laganjem o izidu predsedniških volitev novembra lani in v govoru 6. januarja letos svoje podpornike spodbudil k napadu na poslopje zveznega kongresa, v katerem je umrlo pet ljudi. Sojenje naj bi se sicer začelo 9. februarja.

Demokrati za obsodbo nekdanjega predsednika, ki bi potem pripeljala do glasovanja o resoluciji za prepoved Trumpovih političnih kandidatur v prihodnje, potrebujejo glasove 17 republikanskih senatorjev. Za potrditev ustavne obtožbe sta namreč potrebni dve tretjini glasov v 100-članskem senatu.