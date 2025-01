Trump: Putin si želi srečanja, priprave so že v teku

Donald Trump je na sestanku z republikanskimi guvernerji na svojem floridskem posestvu Mar-a-Lago dejal, da se želi Vladimir Putin srečati z njim. "Predsednik Putin si želi srečanja, to je rekel celo javno in končati moramo to vojno, ki je krvava zmešnjava," je dejal Trump.

Kot je pojasnil, se že pripravljajo na srečanje, a da je treba še doreči podrobnosti.